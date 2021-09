Denuncian contaminación y delincuencia en el arroyo de la Martín López

Vecinos de la colonia Martín López denunciaron olores fétidos de aguas negras que corren por el arroyo de la colonia, donde además, han construido un jacal de cartones, que se ha transformado en un nido de malvivientes, a quienes acusan de cometer robos y desmanes, que alteran la convivencia de los habitantes del sector.

Sobre la contaminación del arroyo, detallaron que la problemática tiene más de un año, en el afluente que corre entre las calles 24 de febrero y 24 de junio, en la colonia referida, donde se puede ver una gruesa capa de lama verde, y olores fétidos que se respiran hasta las viviendas cercanas, causando dolores de cabeza, nauseas y malestares estomacales.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Cuando lo hemos reportado, nos dicen que vienen a arreglar la fuga de aguas negras – según ellos-, pero no bajan hasta el arroyo, de donde viene”, refirió una vecina, quien confesó estar fastidiada de la situación que la afecta a ella y a su familia.

Adicionalmente, señalaron que en un jacalito de cartón que está sobre el lecho del arroyo, hay un nido de malvivientes, de donde salen olores fétidos y humo, como si quemaran algún material o sustancia ilícita.

En un recorrido por el lugar, se detectó a una mujer joven, quien se encontraba recostada en el interior, sin embargo, no dio señales de conciencia.

“Ahí se juntan en la noche, a mí ya me robaron, trabajo a las 5:00 de la mañana, y agarro el camión aquí, y camino para la glorieta, y de camino me agarraron y me quitaron el celular. No sé qué hacen, pero trafican toda la noche, y hacen un ruidajo, no dejan ni dormir. Son chamacos de entre 13 y 15 años, muchos son indígenas, que traen el resistor para intoxicarse”, acotó otra de las afectadas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por todo lo anterior, los habitantes de la Martín López solicitaron el apoyo de las autoridades, para desmantelar el jacalito que sirve de guarida para los asaltantes, y para poner una solución al arroyo contaminado con aguas negras.