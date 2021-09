El exauditor Esparza interpone denuncia contra funcionarios de la FGE

El contador público Jesús Manuel Esparza Flores presentó una demanda contra varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado por los delitos de extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada.

Esta demanda se suma a la lista de las que irán surgiendo a consecuencia de los expedientes que se integraron para la Operación Justicia para Chihuahua.

El extitular de la Auditoría Superior del Estado fue acusado de enriquecimiento ilícito durante el sexenio de César Horacio D.J. Fue detenido en 2017 y hace unos meses logró recuperar su libertad.

El abogado, Irving Anchondo Valdés, representante legal de Jesús Esparza, explicó que se presentó la denuncia este día con la seguridad de que los funcionarios públicos de la administración de Javier Corral ya no pueden hacerle más daño.

Los señalados son Maclovio Murillo, exconsejero jurídico, Carlos Emmanuel Aguirre y funcionarios de la FGE por extorsión, asociación delictuosa y delincuencia organizada, así como delitos contra el servicio público cometidos por particulares, delitos en contra del adecuado desarrollo de la Justicia cometidos por servidores públicos y los que resulten.

Los presuntos implicados realizaron requerimientos de dinero al exauditor mientras se encontraba en preso en el Cereso de Aquiles Serdán a efecto de no afectar a su familia y no formularle más acusaciones. Además lo amenazaron, ya que le advirtieron que en caso de no entregar una fuerte suma de dinero se iban a ir contra sus hijos.

El abogado señaló que su representado entrego la suma de dinero, sin embargo siguieron formulando cargos y ejercitando acción penal, también afectaron a sus hijos y hostigaron a su esposa.

Ahora presenta denuncia y espera que la justicia llegue.