En busca del Sueño Americano: Ni las lesiones frenan a los migrantes en su viaje hacia EU

A un joven migrante de 25 años de edad le tuvieron que amputar un pie cuando se encontraba en Torreón, Coahuila, debido a que cayó de un vagón férreo y este mismo le aplastó la extremidad, las autoridades del lugar llevaron al hombre a un nosocomio donde quedó internado aproximadamente dos meses.

Al salir del hospital, el joven decidió continuar con su viaje al norte del país para llegar a Estados Unidos, a pesar de haber pasado por una amputación de uno de sus pies se volvió a subir a un tren con camino a la frontera, debido a que no tenía dinero para regresar a su país natal.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Esta historia la platicó Dulce, una hondureña embarazada que está realizando el viaje en compañía de un grupo de amigos, los cuales hizo en el trayecto. Esta mujer ha tenido que viajar sola con su embarazo de 5 meses, desde que su esposo tuvo que quedarse en Monterrey.

Esto sucedió debido a que el hombre lleva varios intentos de pasar a EU, “le dijeron que si volvía a intentarlo lo iban a arrestar”, indicó la mujer que esta es la razón por la que se tuvo que quedar a trabajar en Monterrey, mientras ella se aventura a tratar de pasar la frontera y tener a su bebe allá.





Desde hace casi una semana hasta el momento, Dulce se está quedando en una de las 100 carpas con aproximadamente 300 migrantes acampando en las inmediaciones de la estación Tabalaopa, la cual se encuentra cerca del bulevar Juan Pablo II, al sur de la ciudad.

“Nosotros no venimos a quedarnos aquí en México, aquí parece que está peor que en nuestro país, si nos matan en Honduras ya eres libre, aquí si te agarran los carteles o la migración, es una persecución horrible y luego tu familia ya no sabe que paso contigo. Vivir en México es como vivir en Honduras”, expresó la mujer.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Añadió que en caso de que la deporten, pide que sea para su país, debido que si la devuelven a Tapachula ella continuará con el viaje una vez más hacia Estados Unidos, “si en Estados Unidos me deportan a mi país, está bien, ya no me quedo con la espinita”.

Por otro lado, durante el recorrido realizado por esta casa editorial, se observó a un grupo de ciudadanos repartiendo fruta y agua embotellada a los extranjeros para sobrellevar el día; en el mismo punto, otro vehículo particular arribó para entregarles ropa para los menores de edad.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Ante esto, Dulce comentó que al no tener dónde lavar su ropa ni sus cuerpos, utilizan las prendas donas y tiran las usadas en sus alrededores, siendo conscientes de que esta acción se ha convertido en una problemática para las ciudades en dónde se quedan, ella y su grupo tratan de dejarse de sus desechos en contenedores y bolsas de basura.

No obstante, mencionó que no es común ver las unidades de recolección de basura en el área, además que se han quedado sin bolsas negras para echar la basura, por lo que, han tenido que dejar los desperdicios a los lados o bien, usar los desechos como combustible para prender fogatas durante la noche o para cocinar la comida enlatada.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Esta es una de las razones por las que en esta zona de la Juan Pablo II se ha mantenido en suciedad, la mayor parte de los migrantes que llegan a la ciudad lo hacen creyendo que se quedaran por algunas horas o quizá días, sin saber que el impedimento de subirse a los trenes que implementó Ferromex para salvaguardar sus vidas, los mantendrán incluso semanas dentro de la capital.

Dulce indicó que todavía están planeando cómo salir de la ciudad hacia la frontera, debido a la imposibilidad de subir a un tren por temor a que los dejen en el desierto o agentes del INM los agarren, buscaron comprar boletos para camión, “supuestamente no te pueden vender el boleto, pero si le das 3 mil pesos a la de ventanilla y al motorista entonces sí, todo aquí se maneja con billetes”, concluyó la mujer.