Es claro que Armando Gutiérrez no operó solo y hay más implicados: diputada

Luego de que se diera a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado, que entre uno de los operadores que no salía a la luz pública, era un docente universitario de la Facultad de Contaduría, quien sólo tenía relación y un amplio acercamiento a Armando Gutiérrez, para llevar a cabo todo el esquema financiero a través de su persona y sin que él se viera involucrado en algún hecho delictivo .

La diputada local de Morena y quien ha dado seguimiento al caso, María Antonieta Pérez, expresó siempre ha dicho que es claro que Armando Gutiérrez no operó sólo, o los que están detenidos, sino que también hay más implicados.

Añadió la congresista que ya es un año de del fraude de Aras, por lo que la Fiscalía está siendo revisada por un número importante de denuncias, por lo que no es por eficacia ni por el cambio de Fiscal zona centro, ya que el mismo equipo se mantiene.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó Pérez Enríquez que según información que se le ha proporcionado, en el mes de enero se retomarán las audiencias masivas.

Cabe mencionar que aunque lo tienen identificado desde hace más de seis meses, como uno de los actores intelectuales de este delito, no se ha logrado individualizar la carpeta de investigación en su contra, debido a que no cuentan con elementos suficientes para buscar su responsabilidad penal, ya que no firmaba documentos, no tenía apariciones públicas (en el estado) y sólo tenía un vínculo de comunicación con Armando y otros socios de muy alto nivel.

Entre ambos movían cantidades millonarias de dinero que no fueron detectadas por las autoridades financieras, y permitía que el mismo proyecto siguiera creciendo, hasta captar varios miles de millones de pesos en el estado y generar uno de los posibles fraudes históricos más importantes dentro del estado.