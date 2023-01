"Esperan que salvemos a todos los animales, pero la gente no cambia", rescatista

Las rescatistas Verónica Pérez Pinedo, del refugio Oni Bienestar y rescate animal, y Lu Zapata de “La casa de los Michis”, señalan que las personas esperan que los rescatistas hagan todo para salvar animales, cuando la gente continúa actuando de maneras irresponsable al abandonarlos en las calles.

Veronica de “Oni Bienestar y Rescate Animal” en los 6 años que lleva ayudando a los animalitos en situación de calle, solo se han adoptado aproximadamente más de 200 perros.

Si bien, según la propietaria, es uno de los refugios pequeños en la ciudad, ella ha dedicado su tiempo y esfuerzo para poder ayudar a los animalitos en situación de calle.

“Los rescatamos en situación de calle, en mal estado, que tienen tiempo sin comer, todos se llevan directamente a veterinaria, incluso hay unos que tienen enfermedades venéreas, que tienen tumores, a todos ellos se les atiende médicamente, se les opera y se les realizan quimioterapias, para luego ya una vez rehabilitados, ponerlos en adopción”, comentó la señora Pérez.

Al menos 4 mil 400 mascotas como perros y gatos mueren al año en la ciudad de Chihuahua por sacrificio en el Centro Antirrábico, atropellados o en el total abandono de sus dueños, mientras que sólo un 4% de estos animales, logra obtener una segunda oportunidad de vida a través de una adopción formalizada.

Los rescatistas, según comenta Lu Zapata, de “La Casa de los Michis”, son quienes realmente se interesan por el bienestar del animalito que encuentra, quienes saben los riesgos que conlleva el dedicarse a este tipo de actividades.

Este refugio cuenta con aproximadamente 57 gatos, en espera de que una familia busque realizar adopciones, sin embargo, lo que sucede en muchas ocasiones, es que buscan adoptar de raza o muy cachorros, dejando de lado a los gatos o perros adultos, por ideas erróneas que se crean las personas.

“Muchos creen que adoptando un cachorro les pueden enseñar a tratar con ellos, pero a un gato adulto es exactamente lo mismo, incluso necesitan menos cuidados que los cachorros, ya que ellos sí necesitan cuidados más especiales”, agregó Lu Zapata.

Estos refugios se manejan por medio de donaciones, las cuales sirven para realizarles este tipo consultas, donde se vacunan, se desparasitan y se esterilizan, antes de ser puestos en adopción, pero incluso a sabiendas de en que es utilizado el dinero, muchas personas no están dispuestas a pagarlo y terminan reclamando.

Realizan de igual forma actividades como croquetones, rifas, trueques, entre otras dinámicas para poder recaudar fondos para que sus refugios puedan susbistir.

La señora Verónica Pérez, comenta que además de ella, hay más refugios que cuentan con una capacidad para aproximadamente 300 perros, donde posiblemente se encuentre la misma situación, de que personas irresponsables abandonan a sus mascotas y las condenan a una vida de riesgos y peligros por las calles.

Al año, según los datos oficiales, personal de las cuadrillas captura entre 15 a 20 perros con vida de algunas colonias donde se encuentra grupos de estos animales, donde la gente opta por abandonarlos o donde se van reproduciendo con el paso de los años y es tanto el número que se generan los reportes y cuando deciden capturarlos.

“La gente piensa que nosotros debemos ayudar a todos los animales, y no es así, todo lo que hacemos es por amor y dedicación, pero esto no puede seguir si la gente no lleva a sus mascotas a esterilizar o las abandona de buenas a primeras”, agregó Lu Zapata.

Para finalizar, comentan que cuentan con un grupo en Facebook, donde ellas publican los animales en adopción, en espera de llegar a más personas y poder darles a los animalitos una segunda oportunidad.