Falta de respeto de Xóchitl Gálvez fue hacia los mexicanos: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, lamentó las expresiones emitidas por la candidata presidencial por los partidos de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, y aseveró que la falta de respeto fue hacia los mexicanos.

Esto, luego de que la aspirante a la presidencia de la República por el PAN - PRI - PRD, comentó que “si a los sesenta años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”, expresiones que generaron polémica, por lo que el legislador morenista no se queda callado.

“¿Qué le pasará a la candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez? Cómo se le ocurre a la candidata hacer ese tipo de expresiones y juzgar, además, a personas que no sabe a qué se enfrentaron en la vida, qué tipo de limitaciones tuvieron, qué tipo de problemas tuvieron que pasar para que no pudieran adquirir un patrimonio”, cuestionó.

Es por ello que Estrada Sotelo recalcó que con esa expresión, la candidata le faltó al respeto a millones de mexicanos que honradamente se han desempeñado en su vida y no han podido generar un patrimonio.

Y es que precisó que seguramente todo ese esfuerzo que han encabezado millones de mexicanos se lo han dedicado a sus hijos, a resarcir diferentes cuestiones como enfermedades y otras series de retos que les ha imposibilitado de hacerse de su patrimonio.

Aprovechó par señalar que, “quizá la candidata del PRIAN piense que todos pertenecen al cartel inmobiliario como ella en la Ciudad de México”, pues acusó que ella aprovechó su situación política y el gobierno que ejerció en una de las alcaldías para hacerse de sus bienes por medio de actos corruptos.

“Se equivoca la candidata del PRIAN, se equivoca, porque aquí hay mexicanas y mexicanos honrados que han trabajado toda la vida y que por distintas circunstancias no han podido hacer un patrimonio. Se equivoca al calificarlos de esa forma”, concluyó el congresista.