Sheinbaum no ha podido consolidar un patrimonio y quiere administrar al país: Luis Aguilar

El coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en el estado de Chihuahua, Luis Aguilar dio a conocer que resulta incongruente que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha demostrado que no ha podido consolidar un patrimonio personal, pero quiere administrar los recursos del país.

Lo anterior, luego de que Sheinbaum Pardo expresara que ella radica en un departamento de renta, mientras que Xóchitl Gálvez vive en una enorme casa, a los cual, la candidata de Fuerza y Corazón Por México, respondió que las personas que se saben administrar, después de los 30 años comienzan a formar un patrimonio.

En este sentido, Luis Aguilar manifestó que no está mal no contar con una casa o vivir de renta, sin embargo, cuando se habla de administrar, es más confiable alguien que ha sabido forjar un patrimonio, a alguien que ha tenido los recursos y todas las facilidades, y aun así no lo ha logrado.

Hizo énfasis en que Xóchitl Gálvez ha demostrado ser capaz y ser un perfil competente, incluso en la manera de estructurar y presentar sus propuestas, pues son ideas propias que llevará a la realidad desde la Presidencia de la República.

Por el contrario, dijo que la candidata de Morena, no ha presentad ninguna propuesta y sólo se ha dedicado a repetir que dará continuidad a los que ha hecho Andrés Manuel López Obrador.

Luis Aguilar agregó que Claudia Sheinbaum, ya demostró ser incapaz cuando se trata de gobernar, pues tan sólo en la tragedia del colegio Rebsamen en la Ciudad de México o en la caída del metro, murieron muchas personas inocentes, por su negligencia y por no actuar cuando se le dijo que tenía que hacerlo.

Reiteró que Xóchitl Gálvez tiene actualmente un listado de 367 propuestas detalladas, las cual ha ido presentando en todo el país, y añadió que, en ninguno de los casos, la candidata del PAN, PRI y PRD contempla la desaparición de los programas sociales, como falsamente lo quiere hacer ver Morena y sus aliados.