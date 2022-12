Federación debe destinar recursos para repatriar a migrantes:CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza, señaló que la federación debe destinar recursos para atender la situación de migrantes que llegan a la entidad, y repatriarlos a sus países de origen, pues "Chihuahua no puede ser trampolín a Estados Unidos" y la situación ya se está convirtiendo en un problema social.

Añadió que si la federación permite que ingresen al país, también debe tener una estrategia de retorno, ya que no se puede sostener a estas personas que a la larga traerán más problemas al estado de Chihuahua.

“Esta situación está a punto de convertirse en un problema mayor grave, porque para subsistir van a empezar a delinquir", apuntó el entrevistado. Añadió que tampoco se les puede brindar empleo debido a que se trata de población migrante y esto con llevaría a un problema mayor para las empresas.

El líder del CCE expuso que el problema que actualmente se presenta con la llegada de grupos de migrantes, es que ya no hay espacio para darles albergue “y están a un paso de empezar a delinquir para poder seguir subsistiendo y buscar el paso a Estados Unidos”.

Añadió que dicha situación, también representa un grave problema de carácter binacional con el estado de Texas, por lo que la problemática ya se torna grave y es necesario que se tome una medida para resolverlo.

“Si los están dejando entrar al país deben también hacer algo, una estrategia para retornarlos a sus países, y esto es competencia federal, y el titular el Bienestar tiene el mayor compromiso para gestionar los recursos, porque esto es asunto del gobierno federal”, e indicó, más allá del albergue con el que se cuenta.

Insistió en que “esperamos que se genere una estrategia de retorno para estas personas, no hay estrategia para resolver esta situación, que ya es un problema".

Por parte de la iniciativa privada, indicó que se pueden prestar bodegas o espacios que se tengan disponibles para recibirlos, pero el Estado y principalmente la Federación tendrán que habilitarlos. Sin embargo, dijo, esto solo es una atención que se brinda de manera inmediata pero no se puede tenerlos de manera permanente.

Señaló que aunque dependencias de otro orden han apoyado la situación, es la federación quien debe hacerse cargo, “suficientes problemas tiene el Estado para todavía agregar esta situación de los migrantes, entonces deben hacerse responsables de esto”.

Por último, indicó que aun con la intención de brindar apoyo con empleo, es algo que no puede llevarse a cabo por parte de la iniciativa privada, “la realidad es que no podemos sostenerlos, no podemos emplearlos porque sin son inestables por su condición, las personas buscan cruzar a Estados Unidos, e insisto, sería más un problema para las empresas”.