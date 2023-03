Fiscalía de Derechos Humanos investigó a "El Cuervo": exfiscal tras supuesta corrupción

Luego de que se diera a conocer que tanto agentes municipales como un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, apoyaban y protegían a Los Salazar en la zona occidente del estado, el exfiscal del Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón aseguró que no tiene relación con su gestión como el titular de esa área, ya que aseguró que esa investigación la realizó personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Asi lo explicó, luego de que se filtrara un video en el cual se reproduce un audio de la audiencia de vinculación de noviembre de 2022, contra Fernando F.C., alias “El Cuervo”, uno de los operadores de José Noriel Portillo Gil “El Chueco” y quienes fueron señalados de haber asesinado al activista Cruz Soto Caraveo en el año 2019.

El Heraldo de Chihuahua buscó al exfiscal Jesús Carrasco, quien refirió que lo han tratado de vincular de manera indebida con un dinero y venta de información, pero lo delicado aquí es que la carpeta de investigación la integró la Fiscalía de Derechos Humanos en Chihuahua, nunca estuvo en sus manos, entonces, ya la fiscalía de control interno tendrá que hacer su investigación.

“Delfino González Ortega, él sigue siendo el coordinador de distrito en Occidente, de esos tres municipios, (Chínipas, Urique y Guazapares), el no llevó la audiencia, obviamente debe ser un Ministerio Público de la Fiscalía de Derechos Humanos, yo estoy colaborando con algunos temas con agente como asesor del fiscal general, ahorita está ahí adentro de la Fiscalía la rebatinga de los puestos genera esto, hay quienes quieren seguir o quieren ser coordinadores quieren ser directores y demás” señaló.

Aseguró que tanto el, cuando era el Fiscal de Distrito Zona Occidente, como el Coordinador de esa zona, no pudieron filtrar o vender información al respecto, ya que la Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de llevar todo el proceso de investigación por tratarse de un activista como víctima de los hechos.

“Suponiendo que todo eso es obra en la carpeta de investigación, no sabemos si le está dando lectura a una entrevista policial, si le está dando lectura a una testimonial o si le están dando lectura a una declaración de un imputado, porque es importante distinguir esas tres, si es una declaración de imputado, tiene forzosamente que estar presente un defensor público cuando declara y después de conocer esos hechos inmediatamente la Fiscalía Derechos Humanos debió de haberle dado vista a la Fiscalía de Asuntos Internos y desde entonces la Fiscalía Asuntos Internos habernos procesado a los que se supone que tuvimos una intervención”, señaló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También dijo que cuanto ese testigo empieza a auto incriminarse (en caso de que fuera el caso) el Ministerio Público tiene la obligación de suspender la diligencia y asignarle en ese momento un abogado, porque se está auto incriminando, así es entonces que si fue de una testimonial y no hizo eso el Ministerio Público, “aquí el que tiene responsabilidades el Ministerio Público tomó la testimonial y si es una entrevista policial pues carece de todo valor”.

El exfiscal, dijo que es bueno que la gente conozca la verdad y sobre todo se dijo agradecido con la Gobernadora, a quien le hizo un reconocimiento y agradecimiento público, dijo que en su caso continua con la seguridad que tenía con el personal policial que me da seguridad como fiscal se me dejó la mitad del personal para que me siga dando seguridad.

“Entonces eso habla de un de un grado ahí importante de conciencia de la gobernadora, el propio licenciado Jáuregui ahora Fiscal General, me hizo saber que esa instrucción era directamente de la gobernadora, por eso le tengo el agradecimiento a la gobernadora, seguimos dentro de Fiscalía estamos esperando que nos digan desde que trinchera vamos a apoyar ahora, estamos en total disposición”, aseguró.