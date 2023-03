Gobierno solicitó retirar al Ejército a cambio de cuerpos de jesuitas: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó a la Federación retirar los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, a cambio de que el grupo de El Chueco, entregara los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui dentro del municipio de Urique.

El presidente dijo durante la conferencia "mañanera" en Palacio Nacional, que fue muy lamentable lo que sucedió, pero que esto se originó, porque hubo complicidades, tolerancia de autoridades locales, para con estos grupos, que actuaban en Creel y en Urique, con completa impunidad.

"Lo hicimos desde el primer momento, actuamos, fue la Guardia Nacional, elementos de la Sedena, se inició la búsqueda, nos dijeron, que si salía el Ejército, iban a entregar los cuerpos, dijimos no, y de repente se había buscado y no estaban y luego aparecieron en el lugar donde ya habíamos buscado" refirió Andrés Manuel.

Aseguró que el Gobierno de Chihuahua fue quien hizo esa solicitud, que la propuesta había sido que entregaban los cuerpos y que se retiraran, pero que el Gobierno Federal, había reiterado que no se retirarían del lugar.

"Ya se habían buscado los cuerpos, cambiaron de parecer, porque la porpuesta es entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no, del gobierno de Chihuahua" fue lo que dijo el Presidente de la República, al hablar sobre parte del recuento de los hechos ocurridos en Cerocahui.

"Se descubrió que este señor, era patrocinador de un equipo de béisbol, cuando comete el asesinato de los sacerdotes, uno de los fallecidos, lo conocía, porque le dice no hagas esto, no me hagas esto, y le llama por su apodo, y aún así lo ejecuta" abundó.

Andrés Manuel, dijo que lo ajusticiaron, pensando que con esos ya se iba a terminar la búsqueda y iban a salir los elementos que están ahí desde el primer día, vamos a seguir la protección el tiempo que sea, advirtió ante el abatimiento del presunto líder criminal.