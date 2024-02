Gestiona Municipio la regularización del terreno del kínder Rubén Jaramillo

Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de la ciudad de Chihuahua, informó que el predio donde se ubican las instalaciones del Jardín de Niños Rubén Jaramillo, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Villa Nueva, al norte de la ciudad de Chihuahua, no cuenta con la propiedad acreditada, al igual que otros 300 planteles educativos de diferentes niveles, los cuales, se están realizando gestiones para ser regularizados.

Aclaró que el predio por el que se había hecho un oficio en 2018, firmado por él, cuando era director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, no se trata del que está en el costado oriente del Jardín de Niños, sino donde se encuentra la institución educativa, y que desde esa fecha, no se ha regularizado como propiedad del Gobierno del Estado de Chihuahua, de quien depende la Secretaría de Educación y Deporte.

“El predio que ocupa este jardín de niños, no está regularizado. Es decir, hasta el día de hoy, no es propiedad del Gobierno del estado de Chihuahua porque no se ha concluido el trámite de regularización. El oficio que yo firmé siendo director de Desarrollo Humano y Educación, corresponde al predio donde actualmente está asentado los salones del jardín de niños; no al predio contiguo. Eso ya lo investigamos en el expediente, es público y está disposición de los padres de familia para que vengan al Gobierno Municipal, a consultarlo”, explicó el alcalde Bonilla.

Añadió que la intención desde el año 2018, era comenzar la regularización; sin embargo en aquella administración estatal, nunca se llegó a ingresar el trámite por las autoridades de Hacienda Estatal, ni de Educación Estatal.

“Al día de hoy, todavía permanece increíblemente el espacio del jardín de niños sin regularizar. El otro predio jamás, estuvo considerado en un tema de donación o de dárselos es otro espacio diferente totalmente al predio que habla este escrito”, detalló.

Fue por lo anterior, que invitó a la directora Estefanía Portillo, a tener un acercamiento con el Gobierno Municipal de Chihuahua, para aclarar la situación.

“Ya lo vimos con la secretaria, y justo eso se desprendió, como las autoridades estatales, y lograr la regularización de este espacio en particular”, mencionó.

Anunció que se sumarán nueve millones de pesos a los 45 millones de pesos, que se habían presupuestado para el Programa de Alianza para la Infraestructura Educativa, en 2024.

“Hace 15 días, estuvimos en la Secretaría de Educación platicando con la secretaria para lograr afianzar el programa de Inversión de Infraestructura Educativa este año. Quiero anunciarles además que lo que teníamos considerado destinar, en 15 millones de Fechac, 15 millones del Municipio, y 15 millones del Gobierno del Estado de Chihuahua; y en esa reunión acordamos incrementarlo en tres millones más por cada una de las partes; es, decir en lugar de invertir 15 millones de pesos, vamos a invertir 18 millones de pesos por cada una de las partes. Son 9 millones de pesos más de lo que teníamos considerado en total, más un poquito de aportación de los padres de familia”, anunció el alcalde Bonilla Mendoza.

Añadió que hay 300 escuelas en el Municipio que tienen la misma problemática que el Jardín de Niños Rubén Jaramillo, que se dedican al tema de educación; pero que no están debidamente protocolizadas, o escrituradas al Gobierno del Estado de Chihuahua.

“Nos pusimos de acuerdo en esas 300 escuelas, de las que hay jardines de niños, primarias, secundarias, inclusive preparatorias; que están en esta situación, para avanzar y apoyar la mayor medida a la Secretaría de Educación para llegar a la conclusión de la escrituración de los predios”, finalizó