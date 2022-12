Hay impedimentos legales para entregar carpeta de exfiscal a la FGR: Jáuregui

El Secretario General de Gobierno César Jáuregui Moreno informó que no hay una intención de la Fiscalía General del Estado de no entregar la carpeta de investigación del exfiscal Francisco G. A., a la Federación, sino que hay impedimentos.

Aunque dijo que no tiene los detalles, hay un impedimento legal para enviar el expediente a la Fiscalía General de la República, dijo que no hay una intención de generar conflicto o tensiones con la relación entre el gobierno estatal y el federal.

“Hay que ver con Fiscalía qué ocurre, pero nosotros no tomamos decisiones con base en buscar mala relación con la Federación, al contrario, no solo somos respetuosos sino que somos colaboradores de la Federación”, comentó el funcionario.

Dijo que será la autoridad correspondiente la que determine si hay un conflicto de competencia, así como que se resolverá por las instancias correspondientes.

Lo anterior, luego de que, a solicitud del mismo Francisco G.A., ex fiscal de derechos humanos y desaparición forzada, solicitada a la FGR la atracción de su carpeta de investigación, por considerar el delito que se le imputa atribución del fuero federal.

El ex funcionario, quien actualmente es acusado por el delito de tortura por ex funcionarios duartistas que fungieron como testigos protegidos para la investigación denominada “Justicia para Chihuahua”, se encuentra en prisión preventiva y en investigación para que se le desarrolle el proceso judicial en su contra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El equipo de defensa del imputado, aseveró que la FGR solicitó a la fiscalía estatal el 15 de diciembre pasado que se le entregara la carpeta de investigación, dando para ello un plazo de 24 horas, mismo que aseguran, la FGE está desacatando a la justicia federal al no entregar el expediente.

Por lo anterior, el Secretario General de Gobierno indicó que no se ha entregado porque hay impedimentos legales, aunque no detalló a cuáles se refería; en cambio dijo, no se trata de una voluntad de crear conflicto o pelear con la federación.