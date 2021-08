Juez da acceso en Chihuahua a defensa de César D.

Tras la celebración de la audiencia de control judicial, que se llevó a cabo de forma privada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la juez resolvió dar acceso a la defensa de César Horacio D.J. sobre la causa penal 3041/2019 que se encuentra relacionada con la extradición del ex mandatario.





Durante el debate entre la defensa y el ministerio público se alegó sobre el acceso a la carpeta de investigación para la defensa del ex Gobernador que radica en el estado de Chihuahua, ya que argumentó no tener acceso a la misma y por lo cual no se podría gestionar una adecuada defensa.

Tras más de seis horas de audiencia, la Juez resolvió que la Fiscalía General del Estado, tendría que entregar copia de la carpeta de investigación a la defensa, por lo cual se fijaron plazos y detalles, pero que no tendrían acceso a toda la información que no fuera materia de investigación del ahora detenido.

La causa penal 3041/2019, fue el proceso penal con la cual el Gobierno de la República, logró concretar la solicitud de extradición del ex gobernador y por la cual se encuentra bajo prisión preventiva en el estado de Florida.