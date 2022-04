“La cobija no alcanza”, Parga sobre Escuelas de Tiempo Completo

La continuidad del programa Escuelas de Tiempo Completo está en análisis, informó el maestro Lorenzo Arturo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica, quien agregó que el presupuesto ya está asignado y por ende hay que ver de dónde podrían obtener recursos.

“La cobija es la misma para todos, por lo que si jalamos de un lado, se queda descubierto, la cobija no alcanza para todo”, comentó, a la vez que considera que darle los recursos a los padres a través del programa La Escuela es Nuestra no garantiza que el dinero se use para las clases extras y la alimentación que se brindaba en el programa ETC.





Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





El maestro Parga explicó que se trabaja en una alternativa, ya que en el estado el PETC se implementaba en 60 de los 67 municipios donde se contaba con 602 instituciones educativas que beneficiaban a 44 mil 258 alumnos.

En el último presupuesto que se tuvo para PETC era de 151 millones 700 mil pesos, por lo que se trabaja en un ajuste, “recordemos que la cobija es la misma de los presupuestos que se hacen para el estado y si se redirecciona a otro lado se quedaría descobijado un espacio”.

Destacó que la gobernadora María Eugenia Campos pidió que se haga el estudio a conciencia, sobre todo en las zonas donde hace más falta este tipo de instituciones, donde se pugna por una educación integral con clases extras de inglés, computación, artes y alimento.

El maestro Parga explicó que en este análisis está trabajando la Secretaría de Educación, pero también la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de determinar dónde sería una prioridad activarlas. “Sin el apoyo del gobierno federal es muy difícil mantenerlas, en el 2018 el presupuesto destinado fue de 316 millones de pesos, es la mitad y se tiene que trabajar para darle certeza a todas las instituciones”.

El maestro Parga señaló que aún no está definido, toda vez que en la última visita de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se confirmó que el presupuesto se irá a través de LEEN, donde el recurso se entregará a los padres de familia.

“Yo considero que no existe garantía de que el recurso se va a destinar al desarrollo de los niños, con las materias adicionales que se imparten”.

Dijo que PETC iba en dos vertientes, una la del apoyo al aprendizaje con clases extras y otra con los alimentos calientes. Aunado a la bonificación que llevaba el docente cada dos meses, ya que se trabajaba tres horas más, que son cuestiones administrativas que deben tomarse en cuenta.

Las ETC ayudaban al desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo en las geografías más accidentadas de Chihuahua.

En cuanto se tenga el análisis le será presentado a la gobernadora, ya que dijo que no van a quitar el dedo del renglón porque están convencidos de que son de gran beneficio.