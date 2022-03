"La democracia y las mujeres deben ir de la mano": Bujanda

La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, se congratuló del avance que han tenido las mujeres para ocupar cargos públicos y de elección popular, sin embargo detalló que ahora el gran reto es erradicar la violencia política por razón de género que sigue inmersa en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en el político.

"Creo que no hay una mujer en este lugar, donde hay por mayoría funcionarias, que no haya vivido violencia política por razón de género y creo que ese es el gran compromiso que tenemos las que llegamos al poder: trabajar para que otras mujeres avancen y no se afecten sus derechos políticos y electorales", expresó la legisladora panista.

La titular del Poder Legislativo felicitó a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, por la organización de la conferencia "Mujeres, Democracia y Violencia Política", impartida por la consejera Electoral del INE, la Dra. Adriana Favela Herrera.

Por su parte, Adriana Favela, consejera del INE ofreció una conferencia en la que dio a conocer los avances que se han tenido los últimos años relacionados con paridad, en particular al aplicar las reglas y acciones afirmativas para lograr que las mujeres lleguen a los puestos de elección popular y lo hagan libres de violencia y que ha rendido frutos importantes ya que según las investigaciones del INE en el caso de la Cámara de Diputados en 1991 estaba integrada solo por el 7.8% de mujeres y 30 años después en el 2021, la cámara ya está integrada por el 50% de mujeres y 50% de hombres.

Y en el caso del Senado, las estadísticas son parecidas. En 1991 solo el 6.6% de los puestos estaban ocupados por mujeres y fue hasta el 2018 cuando se alcanzó la paridad.

También abordó temas relacionados con las violencias que sufren las mujeres, como la cosificación, el sexismo, acoso y hostigamiento sexual y los tratos diferenciados entre mujeres y hombres en los espacios públicos, entre otros.