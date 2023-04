Leucemia: tipo de cáncer infantil más común con el 41.5% del total de casos en el estado

En los últimos cuatro años (2019 al primer mes de 2023) han muerto 95 menores de cero a 17 años a consecuencia de algún tipo de cáncer infantil, de acuerdo a cifras de interés que da a conocer el INEGI en el marco del Día Mundial de la Niñez.

De acuerdo al tipo de cáncer en menores, el INEGI muestra que la leucemia ocupa el primer lugar con 41.5 por ciento del total de casos. Después están los tumores del sistema nervioso, un 15.5 por ciento, y en tercer lugar los linfomas, con 9.2 por ciento.

Aunque la mayor parte de los casos de cáncer infantil se detectan en las ciudades más grandes como la capital y Juárez, seguidas de Cuauhtémoc, Parral y Delicias, cada vez es más frecuente que lleguen niños de municipios de la sierra a los hospitales infantiles públicos.

Además de los decesos, se estima que son entre 300 y 315 menores en la entidad los que están en alguna fase de tratamiento por cáncer.

De acuerdo al INEGI, en 2020 se estimaban 295 menores en tratamiento y para el primer mes de 2023 la cifra asciende a unos 315 casos.

En cuanto a la división por grupos etarios, el de mayor incidencia se presenta en los de cero a cinco años, con un 45 por ciento del total; después está el grupo de los 5 a los 9 años, con 24 por ciento y en tercer lugar, los que oscilan entre los diez y los 14 años, con un 20 por ciento.

Para efectos de medición, se incluyen los casos en adolescentes de los 15 a 18 años, sin embargo, esto sólo puede tomarse a manera de seguimiento, toda vez que son casos cuyo tratamiento comenzó hace al menos cinco años.

Aunque no existe una cifra que mida la vulnerabilidad de las y los niños frente a estas enfermedades, el INEGI cita que ha quedado expuesta la condición de desventaja no sólo en México sino en todo el mundo, sobre todo de aquellos que no tienen acceso a un sistema de salud pública suficiente.

Los costos para sortear cualquier tipo de cáncer infantil ascienden a por lo menos 80 mil pesos mensuales.

En el caso de los niños que reciben algún apoyo de instituciones públicas para hacer frente a estas enfermedades, se estima que éstos no cubren más del 70 por ciento del total de gastos, debido al desabasto que ha prevalecido en últimos años.

El INEGI señala que la promulgación del Día Mundial de la Niñez debe tener un impacto más allá de la celebración, pues debe ser una fecha en la que se visibilicen los derechos de la niñez, pues muchos como el derecho a la salud aún son asignatura pendiente.