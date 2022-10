¿Listo para el frío? ¡No olvides tomar precauciones con los calentones!

Con la llegada de la temporada invernal, es necesario contar con un buen calentón en las casas, sin embargo muchos de estos pueden ser peligrosos para quienes los usen, pues sin el adecuado cuidado y mantenimiento pueden provocar desde fugas de gas, hasta incendios que podrían derivar en muertes.

Por esto es necesario que estés bien informado sobre los cuidados de mantenimiento, las formas de uso y las precauciones que debes tener para estar seguro y calientito en casa, ya sea calentón eléctrico de gas o eléctrico, además de recordar que ante cualquier emergencia debes marcar al 911.

En cuanto a los calentones que funcionan con Gas LP, antes de prenderlos durante la temporada de frío, asegúrate de revisar el estado en el que se encuentra la manguera que conduce el combustible, pues si está desgastada podría presentar fugas.

Si no estás seguro de su estado puedes verter agua con jabón en la manguera y fijarte si salen burbujas de cualquier parte de este, si aun así la manguera es muy vieja, siempre es mejor cambiarla y evitar accidentes.

Si compras uno nuevo, cuando lo instales siempre sigue las instrucciones del fabricante, así como las indicaciones de mantenimiento, también vigila el estado de la flama, siempre cierra bien la fuente de gas al apagarlo.

Al usarlo, no olvides abrir una ventana para que el gas no se quede encerrado, nunca dormir con el calentón encendido, mantenlo lejos de cualquier tela o superficie que pueda incendiarse, no lo tapes nunca cuando esté funcionando, vigila a tus hijos o mascotas para que no permanezcan muy cerca de la fuente de calor.

En caso de calentones eléctricos, como con los de gas, debes mantenlos lejos de superficies inflamables, no duermas con estos encendidos, pues aunque no usan el fuego para funcionar si podrían ocasionar incendios, no olvides revisar el cable y la conexión donde los pongas, también son un peligro de fuego, en un corto circuito.

También si los usas para calentar el baño, recuerda mantenerlo lejos mínimo por un metro de distancia de la bañera o regadera, pues el agua con la electricidad puede provocar cortocircuitos.

Si tu casa huele a gas, debes mantener la calma, abre todas la ventanas, cierra la llave de gas general y las de cualquier calentador, también evita que se genera cualquier cispa, es decir no uses cerillos o encendedores, no prendas luces, ni uses aparatos eléctricos y no fumes, sal de tu casa para que no uses tu teléfono adentro y llama a las autoridades.

Por otro lado, no mantengas encendido durante mucho tiempo para no generar calor extremo, pues si sales de casa con los cambios de temperatura puedes contraer una enfermedad respiratoria o parálisis facial, al precalentar la casa o el área de trabajo.