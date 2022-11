Llama gobernadora Maru Campos a defender las instituciones en Cuchillo Parado

La gobernadora, María Eugenia Campos Galván, expresó durante sesión solemne donde se conmemoró el 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana, "debemos preguntarnos qué estamos haciendo por nuestro futuro, y que estamos haciendo, porque este gobierno le dice sí al pluralismo, y un sí a las instituciones que hacen posible este país.

"Si no hacemos algo, México dejará de ser un país libre y México será otro si no cuidamos las instituciones y no por que se trate la agenda de partido, sino por proteger la libertad de la nación.

Chihuahua Conmemoran poderes del Estado 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

Foto de: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo dijo que Coyame fue importante en la historia, Toribio Ortega acompañado de las personas de las rancheras sin armamento y con entusiasmo en el movimiento para un gobierno terminar con gobierno que desde el centro buscaba controlar todo.

Por eso debemos preguntarnos que estamos haciendo por nuestro futuro, y que estamos haciendo para continuar con instituciones.

Por último dijo los invitó a trabajar por un país, por nuestra gente y por un mejor Chihuahua.

