"Lo más seguro es ir en tren": Migrantes tras volcadura rumbo a Juárez donde murió una persona

Debido al reciente incidente donde tres migrantes resultaron con heridas de gravedad y uno más falleció, las personas en situación de movilidad expresaron que consideran más seguro seguir viajando en tren como lo han estado haciendo desde el inicio de su travesía, que dejar sus vidas en manos de desconocidos.

Tras enterarse de lo ocurrido el pasado 22 de marzo con un grupo de migrantes que se accidentó en la carretera a Ciudad Juárez, donde por exceso de velocidad un hombre perdió la vida y tres más terminaron con lesiones, Humberto, un hombre hondureño expresó que considera que los trenes le parecen más seguros.

“Para mi es más seguro ir en tren, en auto los que manejan tienen nuestras vidas en sus manos y como paso el día de ayer, no les importamos, solo el dinero les importa”, expresó el migrante hondureño, quien en su viaje ya se ha subido a tres trenes para llegar hasta la ciudad.

Humberto aceptó que en el tren tienen peligro de caerse o que migración los baje con métodos violentos, sin embargo, eso es algo a lo que ya se acostumbraron, a la velocidad y a que la máquina frene sin previo aviso, “el que maneja el auto puede perder el control en cualquier momento y arrebatarnos nuestra vida”, señaló el extranjero.

Por otro lado, Marie, originaria de Venezuela, señaló que el viaje al que se están enfrentando está lleno de peligros, desde que se meten en la selva hasta que llegan a las ciudades, pasando desde hambre, frío, enfermedades e incluso heridas graves que no pueden tratarse.

“Nosotros viajamos en los trenes porque no tenemos la facilidad que da el dinero, no podemos pagar pasajes de camiones ni que nos lleven, por eso seguimos en tren, pero no es fácil”, Marie mencionó que viajar en los vagones se dificulta cuando las mismas autoridades se proponen en bajarlos, y utilizan fuerza bruta o les avientan piedras para que se bajen del tren.

La venezolana contó que antes de llegar a Torreón, supuestamente un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración les aventaron piedras para que se bajaran del tren, sin importarles que en el vagón iban mujeres embarazadas, menores de edad y personas con discapacidades.

“Vi como a un bebé de brazos le sangraba la cabeza donde le dieron con una de las piedra, el peligro más grande en este viaje son los de migración”, expresó la venezolana.

Asimismo, otro de los migrantes que prefirió quedar en el anonimato comentó que él está viajando con sus hijos y preferiría tener un medio de transporte más seguro para no ponerlos en ningún tipo de riesgo, considerando que los mayores riesgos en su camino son los agentes de migración, la policía y los carteles.