Los malos no son los que protestan: Cuauhtémoc Estrada por marcha de libros de texto

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dentro del Congreso del Estado, precisó que “es imposible que hagas una protesta exigiendo un derecho que no genere la afectación a terceros”.

Esto, luego del caos vial que se propició este miércoles en el centro de la ciudad con el cierre de calles que protagonizaron padres de familia, docentes y militantes de Morena que están en favor de los nuevos libros de texto gratuitos (LTG), en el cual incluso se le restringió el paso por unos minutos a una ambulancia que transitaba con las sirenas encendidas por el lugar.

Ante esto, el coordinador hizo hincapié en que las afectaciones no son responsabilidad del que se manifiesta, sino, en este caso, del Gobierno del Estado quien no se ha dado el tiempo de escuchar a los quejosos ni ha tenido la apertura de que cada quien decida si quiere o no los LTG.

“Ha cerrado toda posibilidad para quien sí quiere los libros gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana”, subrayó el legislador al recordar que incluso en la manifestación se estuvo durante largo tiempo a la espera de que se abrieran las puertas del Palacio de Gobierno, cosa que no sucedió, dejando sin atención a los manifestantes.

“Cuando cierra toda la posibilidad y dicen vamos a protestar, entonces los malos son los que protestan”, manteniéndose firme en que la responsabilidad es del Estado pese a que se les haga ver a los organizadores como tal.

De esa manera, pidió una disculpa a todas las personas que se vieron afectadas a causa de los cierres por la manifestación, pero fue insistente en pedir al resto de la población que entiendan la magnitud que tuvo la decisión tomada por la jefa del Ejecutivo “en un arranque” de no entregar los LTG a los estudiantes.

Pese a las afectaciones que se tuvieron, externó que son cuestiones circunstanciales a las que se les debe dar salida, pero se debe mantener el fondo del problema vigente y es que hay más de 680 mil estudiantes que se verán afectados en su educación por la falta de material.

Ante la falta de protocolos para emergencias o de protección civil, se deslindó destacando que “nosotros no la organizamos”, sino que únicamente se sumaron y en el transcurso de la protesta tomaron el liderazgo cuando lo creyeron necesario.

Finalmente, respecto a las acusaciones de riñas que se presentaron, el caso de la intención de mantener más tiempo retenida a la ambulancia, y la basura que dejaron en los lugares donde estuvieron los manifestantes, negó que esas acciones manchen la causa.