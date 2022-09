Mañana definirán direcciones en Facultades de Contabilidad, Derecho y Faciatec

A partir de mañana se retomarán los procesos para elegir a las direcciones de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), toda vez que el lunes se votará en Consejo Universitario a quienes dirigirán las unidades académicas de Derecho, Contabilidad y Administración (Carmen Romelia Flores Morales, Ramón Torres Medina y Cristina Cabrera Ramos), así como Faciatec.

Asimismo, se comentó que el próximo miércoles podrá realizarse la votación para determinar a la directora o director de Filosofía y Letras (Javier Contreras Orozco, Mónica Guevara Torres y Ana Cecilia Villarreal Ballesteros) y el viernes probablemente Ciencias Químicas (Emiliano Zapata Chávez, Juan Roberto Muñoz Ortiz y Elvia Rosario Chávez).

En las facultades de Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Químicas, así como Filosofía y Letras, se presentaron ternas de unidad en el Consejo Universitario, por lo que no hubo votaciones en dichas unidades académicas.

Hay que recordar que el miércoles pasado se realizó la sesión del Consejo Universitario de la UACh, en el edificio de Rectoría, en donde las y los consejeros universitarios eligieron al próximo director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, el doctor René Núñez Bautista, con 53 votos a favor.

Chihuahua Eligen terna en Ingeniería que mandarán a Consejo Universitario

Sin embargo, ese día no se presentó el maestro Alfonso Valdez, por lo que no se pudo realizar la votación para elegir al director de la Facultad de Derecho; este viernes se informó que el aspirante ya fue localizado y se le notificó que, de no presentarse el próximo lunes a la sesión del Consejo Universitario, la votación se realizará de igual forma. Se presume que para dirigir dicha unidad académica se perfila el maestro César Gutiérrez.

El miércoles 14 se celebró la votación en la Facultad de Ingeniería, en donde desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde votaron los alumnos, mientras que los maestros emitieron su voto de 5 a 7 de la tarde. La votación concluyó a las 7 de la noche, teniendo como resultado la terna confirmada por Rodrigo de la Garza, Fabián Hernández y Aldo Cisneros.

Por otro lado, se han presentado quejas e inconformidades en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, donde alumnos y docentes denunciaron irregularidades que dijeron, presentarán en su momento ante el Consejo Universitario. En este caso, la terna que será votada está integrada por los maestros Gustavo Álvarez, Víctor Ordóñez Morales y Carlos Ortiz Rodríguez, siendo éste último quien se perfila para ocupar el puesto.

En la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas se conformó la terna por Saúl Luján Aguirre, Aarón Gónzalez y Silvia García Muñoz, quienes fueron elegidos por medio del voto el pasado lunes 12 de septiembre. La votación en el Consejo Universitario será este lunes.

Chihuahua Sin definir estrategia de seguridad en zona serrana para pasantes de Medicina

Por lo que respecta a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, con sede en ciudad Delicias, de los más de 9 aspirantes, finalmente la terna quedó conformada por Iván Grijalva, Abdón Palacios y Víctor Hugo Villarreal, también fue el pasado lunes cuando se celebró la votación.

En la Facultad de Zootecnia y Ecología hay cuatro ingenieros inscritos, de los cuales tres pasarán a la recta final, los aspirantes son: Alfredo Villarreal, Diana González, Alfredo Pinedo y Gabriela Corral. La elección se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre.

En la Facultad de Artes, los aspirantes son: Rubén Casatañeda Mora, Bertha de La Hoya Mercado, Marcia Pamela Martínez Navarro, Rosa María Sáenz Fierro, Ericka Rascón Márquez, Xavier Venegas Aragonés y Manuel Castillo Sapién. Éstas son candidaturas individuales, por lo que las elecciones permitirán formar la terna que se entregará al presidente del Consejo Universitario.

En la Facultad de Economía, en Hidalgo del Parral, participa una terna de unidad, conformada por Olinda Ornelas Benítez, Edel Montoya Maldonado y Omar Varela Faudoa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue el lunes 12 de septiembre cuando comenzaron las votaciones para elegir a las ternas de aspirantes a directores en las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua; los procesos se realizan con el apoyo del Instituto Estatal Electoral con urnas físicas en las que votan alumnado y planta docente.