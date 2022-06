Mi respaldo total a Alejandro Moreno, solicitaremos expulsión de Osorio Chong: diputado Hiram Hernández

Luego de que ex gobernadores solicitaran a través de una carta, la renuncia de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional del PRI, el diputado federal chihuahuense, Hiram Hernández expresó, “Mi respaldo total, absoluto, y contundente a la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, y lamento mucho las expresiones de los exgobernadores a los que ya no se les ve trabajando en el partido”.

Chihuahua Piden exgobernadores de Chihuahua renuncia de Alejandro Moreno al PRI nacional

“Yo hago una invitación respetuoso y un exhorto a los 3 exgobernadores de Chihuahua a que en lugar de criticar a la dirigencia nacional, se sumen a los trabajos del partido, necesitamos manos, necesitamos levantar al partido y tienen años que no hacen nada por el partido”, agregó el legislador.

“Yo entiendo perfectamente que la carta que sacaron los ex gobernadores, la sacaron por petición del senador Osorio Chong, ya que es el que mueve los hilos, él fue quien sacó la carta a través de los ex gobernadores, por lo que no vamos a permitir que pretendan quebrantar la unidad interna del PRI, así como la Coalición “Va por México”.

“No vamos a permitir que se pretenda quebrantar la unidad y la Coalición por acuerdos de un pacto de impunidad del Senador, Osorio Chong con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Yo como miles de priístas vamos a solicitar la expulsión de quienes pretendan quebrantar la unidad interna, en este caso de Osorio Chong”, concluyó.