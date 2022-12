Navidar 2022: Familia Cruz, con un papá discapacitado y siete niños que sueñan con una posada

La familia Cruz, compuesta por 10 personas adultas y siete niños de los dos a los 12 años, se organiza en el cuidado de don Rodrigo Cruz Antonio, quien por una caída que sufrió al desvanecerse golpeó su cabeza y ha permanecido sin movilidad desde hace unos meses, y es cuidado en la vivienda de paredes de madera y techo de lámina en la colonia Ladrillera Norte, donde les urge una camilla hospitalaria para mejorar su calidad de vida, medicamentos, pañales para adulto y alimento líquido.

“Tengo a mi papá muy grave, aquí está. Se quedó inmóvil totalmente, tiene siete meses así. No se levanta, no habla, no come. Nomás está puesto de una sonda donde le damos alimentos. Mi papá se convulsionaba, y se golpeó la nuca y se agujereó. Ya para acá ya no se movió, tiene 54 años. He andado luchando por él, mucho gasto, pañales, Ensure es lo único que come. Está en este cuartito”, refirió su hijo Eleuterio, con gran pesar en la voz.

Los artículos que requiere para la atención de su padre son: pañales para adulto, alimento líquido, toallitas húmedas. “Por eso toda mi familia está aquí, por mi padre”, acotó Eleuterio.

Los niños son la alegría de la familia en los momentos difíciles, quienes sueñan con pelotas de futbol soccer para distraerse de las complicaciones que atraviesan en la unidad familiar, y a quienes su padre, Eleuterio Cruz, desearía festejarles con una posada, para que disfruten de romper una piñata y darles un motivo de felicidad, aunque sigan preocupándose y ocupándose de las atenciones para el abuelo.

Eleuterio migró desde Basihuare a la ciudad de Chihuahua hace 22 años, en busca de trabajo y formó una familia extensa. A él se unieron otros familiares al saber el estado de salud del patriarca de la familia, cuatro hermanos y tres primos, y ahora viven juntos en la colonia Ladrillera Norte diez adultos y siete niños. Los más pequeños son Leonel y Edel, son los primos de dos años, quienes usan pañales etapa 4, y ropa talla 3. Necesitan tenis talla 15. Para jugar les gustan los monos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Les sigue Natalia, de cinco años, quien acude al preescolar, del que necesita colores, cuadernos y sacapuntas. Es talla 5 de ropa y le gusta jugar a la mamá con muñecos de bebé, pero no tiene para estrenar uno nuevo en esta Navidad. Emmanuel tiene siete años y va en segundo año de primaria, y además de los útiles escolares, también requiere zapatos talla 20 y ropa talla 9. A Emmanuel, como a sus primos y hermanos, le gusta mucho jugar futbol, como Aarón, que acude al quinto año de primaria y es talla 20 de zapatos y de ropa 12. Comentó que no tiene ningún equipo de preferencia, sino que a él lo que le gusta es jugar, y que lo hace bien.

Zenaida acude al primer año de secundaria, y comparte la pasión por el futbol, es buena en la posición de delantera y meter goles, pero no tiene tenis (usa talla 22) con los que pueda jugar, situación que no la detiene echarse sus cascaritas con los muchachos, hasta el mayor, Israel, de 14 años, quien también juega futbol cuando hay un balón disponible.

El techo del hogar de la familia Cruz requiere de lámina para el techo y madera para cubrir las paredes que están hechas de este material.

“De repente está muy bueno el frío aquí, pero ahí nos aguantamos. No hay de otra. Los niños gracias a Dios que no se han enfermado; sí les ha pegado tos, pero así nomás”, refirió.

Entre las necesidades de la familia, requieren chamarras y cobijas, para cubrirse del frío intenso que se deja sentir en la Ladrillera, donde hay más campo, y la temperatura es menor a la zona conurbada.

La costumbre de Navidad es hacer comida y reunirse todos en familia; pero Eleuterio compartió un anhelo que guardaba en lo profundo de su corazón: hacer una posada para los niños.

“Me gustaría hacer una posadita para todos los niños, con piñata, dulces y una comidita para ellos y para uno también”, expresó.

¿Desea ayudar?

Todo el apoyo para la familia Cruz se recibe en dentro de la campaña Navidar, en las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua, en la avenida Universidad 2507, en la colonia San Felipe, en un horario 9:00 a 21:00 horas, con atención a la familia de Eleuterio Cruz.