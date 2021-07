No son tiempos de hablar del cambio de dirigencia del PRI: Domínguez

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, expresó que aún no son tiempos de estar hablando de una renovación del Comité Directivo Estatal de ese partido, por lo que hizo un llamado a quienes se encuentran haciendo mediático el asunto, a que guarden la calma y esperen los tiempos, pues en este momento lo más importante es concluir el proceso electoral.

Reiteró que no existe alguna convocatoria para participar en una renovación de la dirigencia tricolor, y no podrá haber cambios hasta que se haya concluido por completo el proceso electoral, lo que ocurrirá después de que asuman las nuevas autoridades.

“Hasta que asuman las nuevas autoridades, entonces podemos estar hablando de una renovación, porque el estatuto es claro, la única manera en que pueda haber cambio de dirigencia es por prelación, en este momento no existe esa posibilidad, y hasta hoy no hay un mecanismo de convocatoria para ese fin”, detalló el priista.

Aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre su participación o no en la búsqueda de la dirigencia estatal, pero destacó que no se encuentra impedido, pues estatutariamente al haber sido presidente en dos ocasiones pero de forma interina, tiene totalmente permitida su participación.

Mencionó que a su debido tiempo estará valorando la situación, pero dijo no tener una definición ni querer abonar una declaratoria al clima de campaña que algunos tienen para la dirigencia del partido.

Alejandro Domínguez, destacó que primero se deberán resolver la cantidad de espacios que obtendrán en los 67 ayuntamientos, en lo que ya trabajan los comités municipales, asimismo se tienen que desahogar las impugnaciones, por lo que reiteró que no es tiempo de estar pensando en una convocatoria que aún no sale.