Ocupa Chihuahua tercer lugar a nivel nacional en mortalidad por tumores malignos

Chihuahua es el tercer estado con mayor indice de mortalidad por tumores malignos, de acuerdo al reporte Mortalidad del Instituto Nacional de Salud, en el que la entidad aparece con 80 decesos por cada 100 mil habitantes, para 2022.

La entidad supera la tasa a nivel nacional, que a la fecha es de 76 defunciones por 100 mil habitantes.

Las entidades que ocupan el primer y segundo sitio son la Ciudad de México, con 87 muertes y Sonora con 89 muertes respectivamente, por 100 mil habitantes.

Los estados con menor mortalidad por esta causa son Quintana Roo, con 54; Guerrero, con 52 y Tlaxcala con 51 muertes por 100 mil personas.

Ademas, a partir de 2020, México reportó que por cada 100 egresos hospitalarios por tumores malignos cancerígenos en población de 0 a 19 años de edad, 74 fueron en tejido linfoide, o tejidos relacionados. El más comun entre estos es la leucemia linfoide que por sí sola, con 60.8 por ciento, 24 mil 851 del total de egresos por cáncer, que en su totalidad sumaron 40, 679 para 2020 en todo el país.

El cáncer de mama constituye la principal causa de mortalidad hospitalaria por tumores malignos, en personas de 20 años en delante con 24 de cada 100 egresos hospitalarios y mientras que en las mujeres spn 37 de cada 100 egresos.

En los hombres, es uno de cada 100 egresos, sin embargo es una enfermedad que se considera poco visibilizada entre población masculina, pues aún existe el mito de que ocurre sólo en mujeres.

Por otra parte, el cáncer de órganos genitales, es la segunda causa de morbilidad hospitalaria en el país (con 23 por ciento) en la población de 22 años y más. En órganos digestivos es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre varones con un 23 por ciento y en mujeres ocupan el tercer lugar por tumores.

En mujeres de 15 a 29 años, es el tumor maligno del cuello del útero ocupa el 9 por ciento de muertes/Foto: Pexels

Por tipo de tumor maligno, la leucemia es principal causa de muerte en la población con menos de 15 años (52 en hombres y 48% en mujeres) y en los jóvenes de 15 a 29 años (57% en hombres y 43% en mujeres).

La segunda causa en la población infantil menor de 14 años es el tumor maligno de las meninges, de encéfalo y de otros del sistema nervioso central.

En mujeres de 15 a 29 años, es el tumor maligno del cuello del útero ocupa el 9 por ciento de muertes entre tipos de cancer o tumor maligno y de ovario en 9.9.

Labor de prevención

Para el Dr. Hernán Granados, egresado de la Universidad Autonoma de Juárez, la prevención es un factor que podria disminuir las causas a partir de las cuales se desarrolla un tumor maligno y básicamente, todo tipo de enfermedades no transmisibles.

Si bien, el oncólogo expone que en un porcentaje general la mayor parte de los casos ocurre a partir de los 60 años, esto no determina que no oueda prevenirse, ademas de que cada vez se presenta a menor edad.

"Hablamos de enfermedades no transmisibles y que pueden ser prevenibles, al menos si no en todos los casos, si hablamos de una buena parte".

Agregó que ejemplo de esto es la alimentación, en la que si una persona se basa en alimentos con grasas saturadas, altamente procesados y con otras características poco saludables, tiene mas del doble de probabilidad de padecer diabetes, esto a su vez deriva en otras enfermedades como tipos de cáncer.

Indicó que aun no existen estudios que lleven a una relación precisa entre un cierto tipo de alimentación y un tumor cancerígeno, pero el que no exista de forma precisa esa relacion en porcentaje o términos numéricos, no separa una condición de otra.

La leucemia es principal causa de muerte en la población con menos de 15 años/Foto: Pexels

"En cualquier caso, mantener una alimentacion equilibrada, entre otros aspectos, siempre promoverá o será un elemento preventivo".

Agregó que el cáncer de pulmón o una enfermedad pulmonar, puede prevenirse casi en 100 por ciento, ademas de que en este caso, el diagnóstico temprano y oportuno son pilares para abatir la mortalidad.

Señaló que aunado a la prevención " es necesario difundir la importancia de una deteccion temprana y las consecuencias de que esto no exista porque vemos en la mayoría de los casos que son detectados tardíamente, y la enfermedad se encuentra más evolucionada la mortalidad incrementa".

Puntualizó que sin duda el sector salud tiene aun gran misión pero también exhortó a la población a interesarse en una revision periódica en unidades medicas que en mucho puede prevenir.

"Es tambien necesario que nos queramos sanos, que nos cuidemos y no demos tregua a la enfermedad", concluyó