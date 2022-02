Omitieron información de desvíos en Congreso

Luego de que se diera a conocer que los exdiputados que integraron el Comité de Administración de la pasada legislatura no recibieron la información completa por parte de la Secretaría de Administración del Poder Legislativo, que presidió Jorge Issa, los exdiputados Fernando Álvarez Monge y Misael Máynez Cano dieron a conocer que no tenían conocimiento de los supuestos manejos irregulares, ya que como diputados no tuvieron acceso a esos datos.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Comité de Administración, analiza y aprueba los informes financieros cada 3 meses, sin embargo en el caso del presunto desvío del Poder Legislativo, las trasferencias y el desvío no se documentó en los mismos.

Fernando Álvarez Monge detalló que la Ley Orgánica del poder Legislativo especifica que los integrantes tienen conocimiento del área financiera, de la que se presenta por parte de los directivos de la secretaría.

Agregó el exlegislador que no pueden ser señalados de los supuestos desvíos porque no tuvieron conocimiento de tal situación.

Asimismo, Máynez Cano, exintegrante del Comité de Administración del Congreso local en la anterior legislatura, explicó que no tuvieron conocimiento de alguna irregularidad, ya que de haber sido así se hubiera solicitado alguna aclaración.

Agregó el exlegislador del desaparecido Partido Encuentro Social y posteriormente declarado independiente, que en los informes trimestrales presentados por la secretaría ante el Comité de Administración no detectaron movimientos extraños, por lo que sólo aprobaban el presupuesto que se ejercería para el funcionamiento del poder Legislativo.

Indicó que los únicos facultados para la administración de los recursos eran el secretario y el director operativo.

Es importante que las autoridades aclaren y deslinden responsabilidades, porque está de por medio la honorabilidad de los exlegisladores y de la institución, finalizó.

Cabe mencionar que se llevan a cabo las indagatorias por parte de las autoridades, tras la denuncias por presuntas irregularidades en transferencias de dinero de las cuentas del Congreso del Estado hacia particulares que no guardan alguna relación contractual con esa institución y que no han podido ser explicadas y que ascienden a los 16 millones 665 mil 096 pesos, entre 2020 y 2021.