Osteoartritis problema de salud pública

La osteoartritis (OA) es considerada como la más común de las enfermedades reumáticas crónicas y un problema de salud pública debido a su alta incidencia y prevalencia.

El doctor Federico Sandoval García, especialista en enfermedades reumatológicas y osteoartritis, comentó que se considera una enfermedad de “viejitos” pero en realidad es un padecimiento que inicia sus manifestaciones entre los 20 y 25 años, sin embargo no se pone importancia en ellos, y el grueso de la consulta inicia a los 50 años, cuando el dolor es constante y aparece la rigidez articular.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, explicó que la padece hasta el 43 por ciento de la población, por arriba de los 60 años de edad, afecta más a las mujeres, se ha determinado que, dentro de los padecimientos reumáticos, es de 10 a 14 veces más frecuente que la artritis reumatoide, siendo la osteoartritis de rodillas la más significativa con el 80 por ciento de los casos, seguida de cadera y manos, las menos frecuentes es hombro y tobillo.

Esta es una enfermedad que inicia a temprana edad sin embargo es muy lenta y en sus etapas iniciales no da molestia constante, pueden registrase molestias ocasionales que se quita sola, con los años las molestias son constantes debido a los estragos que ha causado, el pico de la consulta se registra después de los 50 años.

La OA es una enfermedad genéticamente programada, es decir, algún familiar la padece. Puede haber gente muy joven con dolor de rodillas. Si encuentras una deformación en el dedo no es normal, no es que sea porque tu mama o tu abuela lo tiene, es un síntoma.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Existen dos tipos de OA, la primaria que constituye el mayor número de los casos que es por predisposición genética; la secundaria que incluye traumas sobre todo en deportistas.

Esta enfermedad no se cura pero es tratable. “El drama de la OA es la discapacidad que va produciendo, ya que dejan de hacer las cosas, no pude subir escaleras, prefiere no salir, problemas para moverse y se va aislando”.

El paciente que tiene OA tiene un pronostico de vida 6.45% menor a quien no la tiene, es decir, acorta la vida.

La falta de movilidad a causa del dolor también les afecta debido a que empiezan a padecer estreñimiento, estasis venosa porque no camina, pierde fuerza muscular y cada vez podrá hacer menos. Se deprime.

Mencionó que el cartílago que se daña no se regenera, al ser una enfermedad crónico degenerativa el tratamiento no es corto.

Las artritis se catalogan en grados, los tres primeros son tratables con medicamentos y el grado cuatro ya se recomienda una prótesis.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Las alteraciones en el cartílago y huesos pueden llevar al deterioro de los ligamentos, tendones y la membrana sinovial (que cubre la articulación) acompañándose en ocasiones de inflamación, misma que suele ser leve en comparación con otras enfermedades reumáticas.

Actualmente los tratamientos buscan apoyar al paciente con sustancias que son muy parecidas al líquido sinovial natural, lo cual permite no llegar a la cirugía y mantener una calidad de vida.

El médico especialistas mencionó que en México somos muy dados a creer en cosas mágicas, no existe un tratamiento alternativo con hierbas, líquidos, jugos o dietas. La Clínica Mayo ha definido al tratamiento Alternativo como una serie de fármacos desarrollados en laboratorio que han demostrado funcionar.

“No hay medicamento milagro, hay que llegar a las causas para evitar un mayor desgaste”, señalo el doctor Sandoval, quien recomendó que cuando presente dolor de rodilla no se automedique, sino que acuda con el médico para evaluar su tratamiento de manera individual, a fin de que no llegue a una prótesis.

Existen adultos mayores que son totalmente activos, sin embargo, asocian el dolor con el paso del tiempo y hacen que el diagnóstico tarde aún más.

Los síntomas de alarma o sospecha es la rigidez matutina y dolor de articulaciones, por lo que hay que estar atento a los cambios.