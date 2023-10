Padres cierran primaria Margarita Maza de Juárez por constantes cambios en plantilla docente

Decenas de padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez 2238 cerraron el día de hoy las instalaciones con cadenas y candados, como manifestación por múltiples inconformidades, entre las cuales se encuentra el cambio de la maestra de un grupo de sexto año, que al dejarlos sin su docente los niños pasarán varios días sin clases.

La escuela se encuentra ubicada en la calle Eucalipto en la colonia Las Granjas, donde los padres de familia señalaron que este tipo de cambios administrativos son negligentes, los cuales perjudican a la educación de sus hijos, pues no sólo los dejarán sin clases por días, sino que la “solución” que dieron fue llevar un maestro sustituto cada 15 días, lo cual molestó a los padres.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Jaime Terán, uno de los inconformes, comentó que en lo que va del ciclo escolar les han removido varios maestros, dejando a los alumnos sin clases, además, que al intentar hablar con la Secretaría de Educación estos les negaron la entrada alegando que no hay ninguna situación que resolver.

Algunos de los carteles pegados en las puertas de la primaria llaman a que se resuelvan las peticiones de los padres y alumnos, así como un reclamo a que se detengan los cambios y movimientos de maestros de manera arbitraria.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Algunos de los alumnos que se quedaron con sus padres en la manifestación llevaban carteles pidiendo que no les quitaran a la maestra Paulina, quien es la docente de sexto año que será reubicada, dejando a sus alumnos sin docente hasta que llegue el primer suplente que durará sólo 15 días.

Los manifestantes dijeron que no abrirán las puertas de la institución, a menos que les otorguen un diálogo abierto tanto con las autoridades de la escuela como con la Secretaría de Educación, por lo que el día de hoy las clases de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez serán suspendidas.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los padres de familia buscan que se les escuche y que le den una solución a esta problemática, dado a que no están de acuerdo en que sus hijos no tengan una continuidad con sus estudios, “no van a tener un plan de estudios adecuado si se les cambia de docente cada 15 días”, comentó Terán.