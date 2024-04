Perverso acusar a Gobernadora del despido de 140 empleados del IMSS Bienestar: De la Peña

“Lo que no se vale es que cada vez que se equivocan, cada vez que se les pasa la mano con sus propios compañeros de trabajo, volteen y digan que es culpa de la Gobernadora del Estado, me parece que eso es un escenario perverso”, dijo Santiago de la Peña, por la supuesta justificación que les dieron a 140 empleados de Salud Federal, para despedirlos el pasado primero de abril, porque el estado de Chihuahua no estaba adherido al convenio de IMSS Bienestar.

Refirió que el propio secretario de salud, Gilberto Baeza, ya había atendido de manera personal a un grupo de los 140 afectados, para conocer su situación laboral, por lo que no descartaban que pudieran adherirlos como empleados del sistema MediChihuahua.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Nosotros con todo gusto y como te digo, ya está el secretario de salud atendiéndolos de manera directa, veremos cómo podemos nosotros tenderles la mano, si es personal calificado, seguramente se le podrá encontrar un espacio en el gobierno del estado de Chihuahua”, dijo en entrevista.

De la Peña Grajeda calificó como una expresión muy perversa el que, desde la Federación, les dijeron a estos 140 empleados del sector salud que no habría más recursos para renovarles contratos de trabajo, debido a que la entidad no formaba parte del IMSS Bienestar, detallando que, existen diferentes órdenes de gobierno y que la decisión que se tomó para contratarlos, en nada impacta los servicios que ofrece el estado de Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Entiendo que el secretario de salud, como ha sucedido en otros temas como son la migración, las carreteras y una lista de responsabilidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado ya salió a atender a estas personas que de entrada son ciudadanos chihuahuenses que fueron contratados y de alguna manera, hoy con la mano en la cintura, simplemente se les deja sin trabajo”, dijo.

Fue el pasado primero de abril, cuando a 140 empleados de Salud Federal, no se les renovó el contrato de trabajo, para prestación de sus servicios en el IMSS Bienestar, ya que supuestamente el estado no estaba adherido a dicho convenio de atención a la salud, por lo que no destinarían más recursos.

“Todo lo que es malo se lo quieren achacar al Gobierno del Estado; creo que la contratación está clarísima, la hace el Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes hoy los despiden en una decisión unilateral, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo.