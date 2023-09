Plan de Desarrollo Urbano incluye, por primera vez, áreas naturales protegidas

Aún es tiempo de participar en la consulta pública de la séptima actualización al Plan de Desarrollo Municipal 2040, hasta el 21 de septiembre, presentando las propuestas, observaciones o quejas en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Chihuahua.

El titular del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, Carlos Hernández Velasco, destacó la incorporación de políticas públicas novedosas en la séptima actualización al Plan de Desarrollo Urbano 2040, entre las que mencionó el control de expansión y dispersión de la ciudad, zonas naturales protegidas, reservas industriales; además, de que invitó a participar en la consulta pública hasta el 21 de septiembre.

“En el Plan de la Ciudad hay políticas públicas novedosas, que tienen todo que ver con tratar de controlar la expansión y la dispersión de la ciudad. En esta versión del Plan que estamos gestionando este año, hay una política pública muy interesante que se llama Zona de Reserva de Crecimiento de la Ciudad; la hemos dividido en dos: en suelo programado y en suelo, no programado”, explicó.

El doctor Carlos Hernández refirió que el suelo programado en esta política pública de control de crecimiento de la ciudad, están destinadas zonas que, por estar contiguas a la ciudad, tienen mayor factibilidad para crecer. Y otras que le llamamos el suelo no programado, que tendrán que cumplir muchos más requisitos, esperar más tiempo para que se puedan ocupar.

“Esto quiere decir que la ciudad la estamos envolviendo en un cinturón de crecimiento, que le permitirá si crece que cuente con mayores posibilidades de conectividad, vial, de infraestructura, de equipamientos; en lugar de seguir creciendo de una manera dispersa, en todas las áreas de crecimiento. Esto no quiere decir que se abrieron más zonas de crecimiento para la ciudad: las que ya existían, que tienen ya definidos desde hace mucho tiempo, se han categorizado en las que se pueden ocupar de manera inmediata y las que se tendrán que esperar algunos años y algunas condiciones más para que eso ocurra”, detalló.

Además, el PDU propone cuatro áreas para ser gestionadas como áreas naturales protegidas, lo que calificó también como una novedad en el Plan, porque ya es un instrumento de planeación que indica y que mandata, que estas cuatro zonas deben de gestionarse para tal fin.

“Son el Cerro Grande, Los Picos de la Luna, el Cañón del Marro y el Cerro Coronel; esas cuatro ya quedarán plasmadas como obligatorias para gestionarse a hacer los trámites necesarios para que sean declaradas como áreas naturales protegidas”, afirmó Carlos Hernández.

Por último, en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua, se están incluyendo reservas industriales en la forma y en la mecánica de que se establezcan obligatoriamente, como parques industriales, con el objetivo de que no se desarrollen o no se construyan, otra vez igual que la ciudad, de manera aislada y dispersa. Que no se construyan bodegas, o negocios, o industria, de forma aislada sino que sean parte de un conjunto llamado Parque Industrial para que puedan albergar empresas e inversiones, de una manera mejor y más organizada.

“Es para tratar de aprovecharlas, porque de repente las empresas andan buscando en dónde localizarse y es mejor recibirlas, ya tener disponible el suelo, de manera organizada, en forma de parques industriales; para que la ciudad decida donde deben de establecerse las empresas en beneficio de toda la ciudad”, finalizó.