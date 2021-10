Podrían citar a Corral por supuesta tortura de exfuncionarios: FGE

El Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que el ex Gobernador Javier Corral Jurado y el ex Fiscal General, César Augusto Peniche, podrían ser llamados a comparecer por los supuestos actos de tortura que se cometieron en contra de diferentes ex funcionarios en la "Operación Justicia para Chihuahua".

Dijo que a partir del lunes, fue que se inició la investigación tras las declaraciones que hicieron cinco testigos, quienes alegaron ser víctimas de tortura y amenazas durante las entrevistas que les realizaron para construir los casos de los nombrados expedientes "X".

"Se podría citar a el ex gobernador Javier Corral y los imputados, si la denuncia nos da para citarlos, siempre respetando el debido proceso,tendríamos que revisar cada caso, donde se comprueba la tortura y ver que pruebas se podrían desestimar, de ahí se deriva otras situaciones" dijo el Fiscal General.

Invitó a los ex funcionarios como a cualquier persona a que denuncien los hechos, de cualquier tortura, ya que aclaro que las puertas de la Fiscalía General se encuentran abiertas.