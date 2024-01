Polémica de Yox no afectará a Chihuahua FC; empresas dueñas están divididas

Fernando Acosta, vocero del equipo Chihuahua FC, que forma parte del emporio de Xoy Capital, aseguró que la actual polémica no afectará a la escuadra, puesto que se lleva una independencia legal, debido a que las empresas dueñas de este conjunto están divididas.

Recientemente el dueño de Yox, Carlos Lazo Reyes, lanzó un comunicado donde compartió la información acerca de la situación que vive su empresa, donde afirma que se encuentran trabajando para darle la mejor solución a los inversores, algo que se convirtió en inquietud para los seguidores de Los Libertadores de Querétaro, del cual también es propietario el empresario mencionado, por lo que Fernando Acosta, compartió que de darse la venta de la franquicia, será por situaciones extradeportivas.

“En fechas recientes Yox ha sufrido algunas dificultades financieras que, una vez analizadas con detenimiento en nuestro permanente proceso de mejora continua, han dado lugar a iniciar una reestructura financiera y administrativa, ello con el fin de brindar soluciones ágiles de las dudas de nuestros clientes”, se puede leer en el comunicado oficial emitido por la compañía.

Cabe mencionar que el originario de Venezuela y CEO de Yox, recién adquirió al cuadro del Real Betis Basket de la segunda división del baloncesto en España, por lo que su objetivo será dedicarse de lleno a este proyecto deportivo, el cual se suma al Chihuahua FC de la Liga Premier del futbol mexicano, Generales de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol, Los Libertadores de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional y los Reds de la Liga de Futbol Americano, equipos que forman parte de la cartera actual de Lazo Reyes.

Yox forma parte del grupo empresarial Xoy Capital, enfocado a la inversión del mundo deportivo, quienes fueron principales impulsores para contar con un equipo de futbol profesional en la capital, Chihuahua FC, escuadra que contará con un estadio de primer mundo, noticia que se viene gestando desde el año pasado y que actualmente causó revuelo debido a las filtraciones de los renders del nuevo recinto que comenzará a construirse a finales del torneo en curso.

Según el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, existen marcas creadas por el mismo CEO de Yox/Xoy, como Chihuahua FC, Hijole, Upick que son empresas de diferentes giros que cuentan con establecimiento en el estado de Chihuahua y que son parte de las marcas oficiales de esta empresa de “colocación de bienes”.

Según los registros oficiales, Yox Holding S.A. de C.V. es una empresa más de la marca principal de Carlos Lazo, llamada Xoy Asesores en Inversión Independiente S.A.P.I de C.V. registrada en Guadalajara, de la cual se desprenden diferentes marcas o empresas como es Yox, Xoy Ticket, Xoy Coin, entre otras más de servicio, deportes y productos.

De acuerdo a los contratos signados entre Carlos Lazo con los chihuahuenses, destaca que la empresa Yox, puede llevar a cabo la colocación de bienes fungibles, para generar ganancias de dicha colocación, relacionadas directa o indirectamente con todo tipo de estadísticas, tendencia, resultado y aproximaciones relacionadas de manera directa o indirecta con cualquier tipo de deporte o disciplina.

Asimismo, en el contrato que celebra la empresa con los clientes, es que los mismos deben tener una duración forzosa de tres meses y que a partir de ese plazo se irán renovando de forma automática, y para hacer el retiro parcial o total del dinero, se debe hacer un aviso con al menos 10 días de anticipación.

¿Qué tiene que ver con Aras?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió en marzo de 2022 —poco después de se destapara el megafraude de Aras Investment Business Group— una alerta a nivel nacional contra un listado de empresas que no contaban con autorización para captar recursos del público, entre ellas Yox Holding, que forma parte del conglomerado Xoy Capital.

Lo anterior, luego de que la CNBV advirtiera sobre posibles fraudes por parte de algunas casas de inversión o empresas que ofrecían servicios de bolsa, mismas que no estaban reguladas ante esa comisión.

En ese comunicado se integraron también corporativos como Vitas Consulting, Era Capitalinver conocida como Era Capital, Franquicias Millennium, Consorcio Bainet, entre otros.

Asimismo, la CNBV exhortó a la ciudadanía en general que antes de ahorrar o invertir, verifique que la institución financiera en la que se pretenda colocar el dinero, cuente con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras.

Chihuahua No se han interpuesto denuncias ante la FGE contra la empresa Yox: Jáuregui

Sin embargo, el 27 de marzo de 2023 un juzgado federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores retirar la alerta que se había emitido sobre las inversiones en empresas como Yox.

El equipo jurídico de Yox Holding interpuso un recurso de amparo identificado como el 496/2022-VIII donde se solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rectificara sobre la inclusión de Yox en el listado de las empresas no autorizadas.

Como respuesta al amparo, el juzgado decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, resolvió a favor de Yox Holding, al considerar que la CNBV transgredía los derechos fundamentales de la empresa, al honor, a la buena reputación y a la seguridad jurídica.

Posteriormente, Carlos Lazo, representante de Yox Holding, emitió un boletín a nombre de la empresa, donde se incluyó parte de la resolución del juez en donde se pidió a la CNBV retirar a Yox de la lista de empresas no autorizadas para captar recursos de los ciudadanos.

No hay denuncias de FGE

La Fiscalía General del Estado aún no recibe denuncias por parte de inversionistas de la empresa Yox Holding, según lo dio a conocer el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien destacó que a pesar de que no se tiene registro de que alguien haya acudido a presentar una querella, no se descarta que eso pueda ocurrir.

Lo anterior, debido a que en los últimos días, varios inversionistas de la empresa Yox Holding se han quejado por el retraso en el pago de rendimientos desde el mes de diciembre.

La situación puso en alerta a los inversionistas, pues temen que se trate de un fraude similar al que aún está sin resolverse en Chihuahua con la financiera Aras Business Group.

Ante esto, Jáuregui Moreno mencionó que aunque no hay denuncias interpuestas formalmente, las autoridades estatales están siguiendo de cerca la situación y analizando el caso.

“En este momento, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos, dimos instrucciones al jurídico, para analizar desde ya el asunto desde el tema jurídico, aprovechar la experiencia que tiene la fiscalía en este tipo de asuntos”, subrayó.

Jáuregui Moreno hizo énfasis en que previendo lo que pudiera ocurrir en relación a que se puedan interponer querellas, la Fiscalía General del Estado llegaría fortalecida por la experiencia que tiene en esa materia.

Con Información de Fernando Reyes