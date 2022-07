Por incumplimiento a reglas de operación y rendición de cuentas, retuvieron recurso a CENDIS

El Secretario de Desarrollo Humano, Ignacio Galicia de la Luna, indicó que los recursos para los CENDIS fueron retenidos por la autoridad gubernamental, debido al incumplimiento a las reglas de operación y la rendición de cuentas por lo que deberán entregar documentación que acredite la

certificación de su personal, la contratación de un seguro colectivo, dictamen estructural, estudios médicos y psicométricos, así como un programa interno de protección civil.

“Hay un riesgo real para la población del CENDI, pues no tienen protocolos contra incendios, no se tienen extintores, ni puntos de reunión, por lo que nosotros seríamos omisos al no obligarlos a cumplir con esto:, prefiero tener la presión de que no tienen dinero para operar, que poner en riesgo a los niños”, comentó el funcionario.

Agregó que a su parecer la Asociación es gente de buena fe, que el gobernador Patricio Martínez los designó como administradores del recurso destinado para la operación de los CENDIS y que actualmente tiene un presupuesto de 12 millones de pesos.

El objetivo no es destruir el ente, aseveró, sino que funcionen bien, que reestructuren su forma de operar y sean eficientes pues de otra forma no se les podrá dar el recurso: de hecho en el sentido estricto de la ley, no debió hacerse el primer pago; “pero si vemos que comienzan a organizarse para cumplir con todos los requerimientos, si hacen los simulacros, se certifican con Protección Civil y rinden cuentas con claridad, se regresarán los recursos, pero “no podemos permitir que la guardería sea un riesgo par a los niños.

Finalmente, el funcionario dijo que no es que haya malos manejos precisamente, sino que sus prácticas de rendición de cuentas no son adecuadas, “ahora ya estamos revisando la papelería ya no más falta que Hacienda lo valide”; continuó.

Cabe mencionar, que las y los maestros de los CENDIS, así como padres y madres de familia, se han quejado por la falta de recursos para la guardería, y han solicitado que se reúnan las autoridades para dar seguimiento y solución al problema.

Por su parte, la Sección 42a del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, informó que se han realizado reuniones con personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, a fin de atender la situación del cierre de actividades en los CENDIS María Luisa Reynoso y Gabriela Mistral, luego de que la Organización Civil, Hogares de Bienestar y Desarrollo Infantil declarara falta de recursos para operar.

El organismo sindical indicó que su postura es la de priorizar la solución inmediata a este problema, sobre la base del estricto apego a las normas de operación de estos espacios, así como al manejo transparente de los recursos asignados para tal fin.