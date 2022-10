Presentará Bonilla estudio de Relleno Sanitario ante Semarnat en noviembre

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, anunció que las primeras dos semanas de noviembre acudirá a la Ciudad de México, para acompañar al delegado en Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a presentar el proyecto del Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano ante la Secretaría Nacional.

En ese sentido, adelantó que actualmente se está concluyendo la fase de realización de estudios por parte de las dos entidades académicas investigadoras, que son la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Chihuahua, para hacer una revisión previa a la presentación ante la sede de la Semarnat.

“Prácticamente concluyendo los estudios, ya estuvimos con el delegado de Semarnat, estuvimos ya enviándole los pre estudios para su revisión, en dado caso de que existieran algunas correcciones, hacerlas. Tener el tiempo suficiente y poder estar las primeras dos semanas de noviembre en Ciudad de México, acompañando al delegado, a presentar este estudio en la Secretaría Nacional”, explicó.

El Nuevo Relleno Sanitario dará servicio en la disposición de residuos sólidos urbanos a los tres municipios metropolitanos de la zona centro del estado de Chihuahua, que son Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua Capital, con innovaciones como la aplicación de economía circular, y medidas amigables con el medio ambiente. La fecha de posible inicio de labores se ha fijado para el mes de abril del año 2024, y se prevé que dé servicio a la comunidad del centro del estado más grande de México durante los próximos 60 años.

Adicionalmente, el alcalde Marco Bonilla, expresó sobre el nombramiento del próximo director de Servicios Públicos Municipales, que se están buscando perfiles para presidir esta dirección tan importante que tiene a su cargo el que denominó como el proyecto emblemático de la administración, que es el nuevo Relleno Sanitario Metropolitano.

“La idea es que tenga conocimientos, aptitudes gerenciales, que conozca del tema del servicio público. No hay un gran apuro, porque tenemos un gran equipo en la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Todavía no tenemos un nombre en concreto, hemos analizado propuestas, pero yo espero que en no más de 15 días dar a conocer el nombramiento del nuevo director o directora”, adelantó.