Presidente AMLO no puede doblar las manos en el tema migratorio: Diputada

La diputada federal del PAN, Rocío Reza Gallegos, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de tener una posición firme en el tema migratorio, ya que el hecho de que se pretenda deportar de Estados Unidos a mil ciudadanos diarios a México, generaría una fuerte afectación.

Indicó la legisladora chihuahuense que no se cuentan con los recursos humanos, ni económicos para que se reciba en México a miles de ciudadanos de nacional extranjera, motivo por el cual, tiene que generarse una solución conjunta entre ambos países.

“Actualmente en Ciudad Juárez se vive una situación muy complicada en materia migratoria, debido a que los albergues se encuentran saturados, no hay recursos suficientes para la alimentación, y de otras necesidades de los migrantes”, añadió la congresista.

“El presidente López Obrador no puede doblar la manos en el tema migratorio y tiene que hacer algo al respecto, porque no es un problema de México, sino del mundo, y tiene que se resuelto entre los mandatarios implicados, por lo que no se debe de trata de solo aventar el problema a nuestro país”, mencionó.

Señaló Reza Gallegos que “el vecino país del norte, no brinda apoyo, ni de recurso económico, ni de planeación, por lo que nuestro país no está preparado para esta estrategia, motivo por el cual el jefe del ejecutivo debe de tratar de encontrar un acuerdo que no nos afecte”.

Por último dijo que el encuentro entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, tiene que aprovecharse para generar las políticas para solucionar el tema económico, de seguridad y migratorio.

Lo anterior en el marco de la Cumbre de los Líderes de América del Norte, la cual se lleva a cabo en la Ciudad de México, en la que participó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro, Justin Trudeau.