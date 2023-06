Proyecto de edificio Áxima cumple con requerimientos de factibilidad: Joceline Vega

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, Joceline Vega, refirió sobre el proyecto de construcción de la torre departamental Áxima que se han estado realizando los procedimientos, como tener un acercamiento con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, para empezar a hacer la carpeta del anteproyecto, que pasará después a la Comisión que preside, para analizar si es aprobada o no.

“Sé que se han estado acercando, conozco el proyecto y han hecho esta serie de requerimientos que Desarrollo Urbano pide y los han estado cumpliendo. Necesitan tener factibilidad de agua y por la Comisión Federal de Electricidad. Ambas factibilidades, no les darían ni la Junta de Aguas ni la Comisión si no fueran factibles. Si por algún motivo no pudieran dar el suministro de agua o no se pudiera dar el suministro de electricidad, ninguna de las dos instancias daría esta factibilidad”, afirmó la regidora Vega.

En ese sentido, instó a confiar en que los diferentes entes forman parte del proceso del anteproyecto, pues están haciendo lo que les compete a cada una de las partes.

“Yo no dudaría ni de una Junta de Aguas, ni de una Comisión Federal de Electricidad, porque ellos son los expertos técnicos que revisan todo lo que existe en esta localidad, o en este lugar, para poder dar una factibilidad ya sea procedente o no procedentes. Hasta lo que conozco del tema, las factibilidades han salido procedentes, lo que indica que la medición que hicieron tanto de agua como de luz, se puede dar para este tipo de construcción”, acotó Joceline Vega.

En ese sentido, aclaró que su postura no la emite desde un tema personal, si no totalmente desde el marco legal, y de lo que dicta la normativa sobre este respecto.

Aunó que el proyecto está cubierto, y que hay toda la disposición del Gobierno Municipal y por parte de las regidurías de entablar un diálogo, para poder llegar a una toma de decisiones, tanto para la ciudad de Chihuahua como para los vecinos.

“Tenemos que ser más sustentables, porque si seguimos creciendo como hasta ahorita, va a haber un momento en que el Municipio no va a poder atender todas las vialidades, todo el alumbrado, la seguridad pública, y muchísimas cosas más. Pero, también es muy importante escuchar a los vecinos, ver sus inquietudes y tomar en cuenta todo lo que ellos nos dicen, para llegar a una toma de decisiones que sea ganar –ganar para ambos lados, o por lo menos que queden conformes con lo que está sucediendo”, dijo.

Sobre la política de Ciudad Cercana, de la cual, los vecinos de Jardines del Santuario y Lomas del Santuario solicitaron quedar fuera de ella, dijo que la política pública es un tema de poder dar otro paso a ser una ciudad más sustentable, y no de afectar a las colonias.

“Si seguimos en este hábito del crecimiento como hasta ahora, va a ser muy improbable que nuestras siguientes generaciones puedan tener una buena calidad de vida. Entiendo que existe resistencia, pero los cambios pueden ser graduales, de manera paulatina, para que poco a poco, podamos ir moldeando a nuestros hábitos. Existe una petición, se va a analizar por parte de la administración; sin embargo, es un tema de revisar bien, y que nos demos cuenta, de hacia dónde nos queremos dirigir nuestra ciudad”, expuso la regidora presidenta de Desarrollo Urbano.

En ese sentido, mencionó los 17 objetivos sostenibles marcados por ONU Hábitat, de los cuales, en el objetivo número 11, donde se habla de ciudades y comunidades, dice cómo se tienen que ir moldeando las ciudades para llegar a los objetivos 2030, en la llamada nueva agenda 2030.

“Es un ámbito internacional, no es algo que nos lo sacamos de la manga. Estamos dando cumplimiento a todas las disposiciones internacionales, con la revisión de los ámbitos locales”, añadió.

El uso de suelo del terreno de Áxima es mixto, desde 1999, que ha conservado el uso de suelo. Que es otro de los requerimientos importantes para el proyecto de la construcción del edificio.

Para finalizar, destacó la cercanía con las vecinas y vecinos de la zona del Santuario, por ser un Gobierno cercano a la gente, “siempre vamos a estar viendo todos sus temas muy de cerca; los desarrolladores han estado dentro del marco legal. Lo que siga en el trámite que corresponda, lo estaremos revisando en su momento”, finalizó.