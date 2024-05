Gestiona Domingo Feliz lentes adaptados y recibe cabello para donar a pacientes oncológicos

En la presente edición del Domingo Feliz, que se realiza en la Ciudad Deportiva de la avenida Tecnológico, a través de la asociación Vive sin Cáncer Chihuahua, recibe donaciones de cabello natural para la elaboración de pelucas para personas que han sido diagnosticadas con cáncer; además de tapitas de plástico.

Por su parte, la Fundación Cimarrón realiza estudios de agudeza visual para las niñas y niños, para calificar si requieren lentes graduados para poder ver adecuadamente, para lo que se hacen exámenes en dos modalidades con dos tipos de tablillas.

La primera es para los niños pequeños que aún no conocen las letras, y en la tablilla se muestran gráficos que puedan identificar y nombrar al verlos; la segunda, es la tradicional de letras. Se manejan once líneas por tablilla, la primera es la letra más grande y la once, la más pequeña. Hay dos barras, una de color rojo y otra de color verde, si ven de la línea roja hacia abajo, el usuario cuenta con una buena agudeza visual.

Luego del examen, se determina si son aptos para usar lentes graduados, y se les cita para hacer la gestión, que posteriormente pueden acudir a una sucursal de Ópticas Devlyn, donde se les hará entrega de sus lentes.

Este domingo 26 de mayo, como cada fin de semana del año es feliz, y en la ciudad Deportiva, se viven las actividades y atracciones completamente gratuitas de la asociación Chihuahua Feliz y sus invitados especiales.

Para iniciar las actividades, se llevó a cabo la segunda edición de la carrera Corramos por la niñez 2024, en la que participaron niñas, niños, adolescentes y adultos, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la comunidad de Chihuahua sobre los derechos de la niñez y adolescencia.

Fue organizada por la asociación civil Ra Ké, AC, y en sus camisetas mostraron con orgullo la razón por la que participaban en la carrera, de las que destacaron el derecho a la prioridad. El punto de encuentro fue en el Discóbolo, y el recorrido arrancó en dirección diagonal, al punto de la avenida Tecnológico y Pascual Orozco, en la modalidad de 3 kilómetros fue una vuelta a la Ciudad Deportiva; y en la modalidad de 5 kilómetros, fueron dos vueltas a la Ciudad Deportiva.

También hubo artículos a la venta en el pasillo que apoya a la economía local, donde colocó el Mercadito Emprendedores, con productos y mercancías de elaboración regional, que ayuda a los pequeños productos y emprendedores a posicionar sus ventas.

De igual manera se presentaron las actividades tradicionales, como la pintura de cerámica, juegos de mesa, ajedrez gigante, bubble soccer, bunggee, entre otras muchas que fomentan la unión familiar y la apropiación de espacios públicos para el sano esparcimiento.