Reducir la jornada laboral es un tema de humanismo: diputada Susana Prieto

La iniciadora de la Reforma Laboral, la diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas, detalló que este es un tema de humanismo, por lo que precisó para El Heraldo de Chihuahua todos los beneficios que se tendrán reduciendo la jornada laboral de 48 a 40 horas y teniendo, de esa manera, por cada cinco días de trabajo, dos de descanso.

Aunque hay quien ha aseverado que su iniciativa no tiene ningún talento ni novedad, dado que que ya se descansan los sábados y domingos, la legisladora precisó que la realidad es que la gente no está informada de sus derechos, pues “ni siquiera hace algo básico como contar las horas diarias que trabajan”.

En ese sentido, dijo que aquellas personas que descansan sábado y domingo, en realidad siguen trabajando las 48 horas o más, pero esas horas son cobradas de lunes a viernes, “por eso sus jornadas se exceden de las ocho horas diarias”. Por lo que con esta regulación que se está trabajando, “ahora sí” van a tener dos días de descanso y laborarán únicamente las ocho horas diarias que establece la ley.

Desde octubre de 2022 la legisladora está trabajando en esta iniciativa que ha generado bastante controversia y la cual fue aprobada como proyecto de dictamen el 25 de abril del 2023 dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados y se esperaba que a partir del 1 de septiembre se enviara al Pleno para su votación definitiva.

Empero, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está invalidando varias reformas al considerar que no se agotó la discusión al respecto, es que se optó por impulsar un Parlamento Abierto antes de votarlo por la Cámara de Diputados. Por tal motivo, del 16 al 21 de noviembre será cuando se efectúen estos ejercicios no sólo con la participación de los Grupos Parlamentarios, sino con la comunidad y sectores involucrados. De esa manera, se espera que antes de que concluya el periodo ordinario, pueda quedar aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por al menos 17 entidades federativas.

Empresarios, el enemigo de los obreros

Desmintiendo lo dicho por los empresarios respecto a esta iniciativa, Prieto Terrazas denunció que el motivo por el cual este sector no está de acuerdo con esta reforma es porque no está dispuesto a sacrificar nada, sino por el contrario, “cuando un rico pretende reducir costos, siempre piensa en joder obreros… cuando ellos piensan en ahorrar costos piensan en cómo disminuir prestaciones al trabajador, eso ha hecho que la diferencia entre la clase trabajadora y su salario sea abismal con las ganancias de los patrones”.

En ese tenor, aseguró que ellos no tienen la menor idea de lo que es la conciencia de clase, ni de lo que es la justicia social, razón por la cual en lo único en lo que piensan es en generar mayores ganancias; por eso no ven el sentido humano en las relaciones obrero – patronales, “pero tendrán que cambiar porque esta iniciativa va a beneficiar a 57 millones de mexicanos”.

Agregó que uno de los principales objetivos es generar más empleos, por lo que hizo un preciso llamado a que dejen de discriminar a personas, pues esa es la razón por la cual dicen no tener empleados, cuando la realidad es que, por ejemplo, en las maquilas dejan de contratar a gente mayor de 35 años, así como las que padecen enfermedades como diabetes u obesidad.

Mayor convivencia familiar y reducción de inseguridad

La legisladora recalcó toda la serie de beneficios extras que se tendrán con esta reforma, especialmente, la oportunidad de que los trabajadores realmente tengan tiempo suficiente para convivir con su familia, lo cual compartió que fue uno de los principales objetivos de esta propuesta ya que “es de un desquiciado pensar que un solo día de descanso por semana es suficiente para disfrutar de nuestra familia”.

Y es que detalló que la realidad es que el día de descanso se utiliza para atender las labores y tareas del hogar, por lo que no se puede hablar de un descanso como tal, en el que la persona se dedique a hacer “nada” y pueda pasar el día sin pendiente alguno. Por lo que ese único día resulta insuficiente para que el cuerpo recupere las fuerzas necesarias para mantenerse sano.

“Es necesario para la recomposición del tejido social que solo laboremos ocho horas diarias, que nos permitan vigilar a nuestros hijos”. Precisó que el origen de las luchas por la jornada máxima de ocho horas diarias tenía el objetivo de trabajar ocho horas, descansar otras ocho y las otras “tener tiempo para vivir”.

El no tener ese esquema ha abonado a la inseguridad que se vive en el país, aseguró, pues los niños crecen solos y abandonados, lo cual genera que crezcan sin una formación como tal y los convierte en víctimas del crimen organizado, por tal motivo recalcó que se debe cambiar el capitalismo por el humanismo.

Agregó que con esto se disminuirán los índices de trabajadores lesionados, así como el índice de consumo de metanfetaminas y fentanilo al interior de las maquilas, lo cual corresponde a la infiltración del crimen organizado en los centros laborales, situación que es evadida por las propias empresas y que se refleja al exterior.

Trabajadores desinformados

En medio de una serie de reformas que se han concretado en favor de los trabajadores, como las vacaciones dignas, lo cual pese a que entró en vigor este año a muchos no les están respetando ese derecho, la diputada resaltó que esas violaciones a los derechos se deben a que los trabajadores no están informados y es “porque no quieren”.

Y es que dijo que no concibe cómo en plena era de las comunicaciones, la gente no puede investigar cuáles son sus derechos y la forma de ejercitarlo, razón por la cual hizo un especial llamado a que se informen sobre lo que les conviene, pues “es un ganar - ganar”.

Concluyó haciendo hincapié en que si hay personas que violan los derechos es “porque siempre hay gente que admite trabajos donde se le violen sus derechos”, por lo que reiteró que se están haciendo iniciativas para que la gente también se involucre en el conocimiento de sus derechos y sepa cómo ejercitarlos.