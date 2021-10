Reforma eléctrica privilegia lo político sobre lo técnico: especialista

El licenciado Sergio Pimenten, quien integró la Comisión Nacional de Hidrocarburos, calificó la reforma eléctrica del presidente López Obrador, como un paso hacia atrás, pues la CNH y la Comisión Reguladora de Energía, se habían fortalecido en la reforma constitucional de 2013, con siete comisionados de distintos perfiles profesionales, ya que la intención era privilegiar lo técnico sobre lo político.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo señaló que en la Iniciativa que se presentó el 30 de septiembre, ambas agencias reguladoras desaparecen y se integran a la Secretaría de Energía, con ello, se privilegia la visión política sobre la técnica.

“Por otro lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no tiene ninguna atribución en materia eléctrica, por lo que su desaparición no se entiende, máxime cuando el texto constitucional en materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, es prácticamente el mismo que el que fue aprobado en 2013”, dijo Pimentel Vargas.

Manifestó que la desaparición de la CNH, posiblemente se incluyó en el texto para en la negociación quitarlo, es decir, proponen su eliminación, pero en las discusiones en la Cámara de Diputados, van negociar su permanencia porque no tiene nada que ver con el tema eléctrico, y así consiguen que otros puntos sean aprobados.

En este sentido los también ex integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Héctor Acosta y Gaspar Franco, evitaron opinar entorno a la propuesta de reforma eléctrica emitida por el Ejecutivo Federal, al considerar que no les corresponde a ellos emitir un juicio u opinión.

En el caso de Héctor Acosta, quien actualmente se desempeña como Auditor Superior del Estado, explicó que su posición al frente de la ASE, no le permite opinar sobre asuntos relacionados con las decisiones que se deben votar en los entes legislativos, pues dijo que no sería ético externar una postura que se pueda interpretar con tintes partidistas.

Por su parte el ex comisionado Gaspar Franco, aseguró que esa reforma va más encaminada al tema eléctrico que al de hidrocarburos, y señaló que son los afectados o los beneficiados, los que deben de salir a dar opiniones y posturas, sin embargo son quienes han permanecido en silencio.

“Finalmente somos los académicos, los políticos, los que salimos a opinar, pero los verdaderos interesados e involucrados están calladitos, no salen a decir nada; yo considero que ellos son los que deben de abrir el diálogo, esas empresas de electricidad, son las que deben manifestarse y decir cómo se van a ver afectados, porque todo el mundo los defiende, pero ellos no dicen nada”, dijo el ex comisionado.