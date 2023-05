“Reina de la Feria Santa Rita” Conoce a las 12 las participantes que desean la corona

Fueron varias las chihuahuenses que atendieron la convocatoria para participar en la “Reina de la Feria Santa Rita” siendo 12 mujeres quienes estarán compitiendo por la corona y el título, la ganadora se elegirá el día 31 de mayo, a las 7 de la tarde en el Teatro del Pueblo y será quien dé voz y represente a una de las fiestas de mayor tradición en la ciudad este 2023.

Los nombres de ellas son: Mary José Quintana García de 19 años, Karen Vanessa Gil Nájera de 20 años, Valeria Estrada Olivas de 18 años, Diana Ivone Anchondo Terrazas de 38 años, Nadhja Ortiz de 28 años, Arleth Jaqueline Gil Muñoz de 22 años, Fátima Lizbeth Guzmán Delgado de 18 años, Saira Judith Porras Flores de 28 años, María Loya Estrada de 23 años, Sharis Rodríguez Delgado de 21 años, Arely Martínez Lerma de 20 años, y Victoria Jacquelín Núñez Daniel de 18 años.

Ana Cristina Enríquez, encargada de Comunicación y Mercadotecnia de la Feria, sobre este evento expresó: “Es muy importante recalcar que el concurso estuvo abierto a todas las mujeres chihuahuenses que fueran mayores de edad, no pedimos tallas, tampoco estado civil, fuimos muy inclusivos porque lo que estamos buscando no es una reina de belleza, sino una vocera que represente a la Feria de Santa Rita en diferentes actividades y que nos ayude a promoverla tanto estatal como nacional e internacionalmente, es como nos queremos proyectar este año.

Chihuahua Feria Santa Rita promueve la inclusión con entradas gratuitas para grupos vulnerables

Diana / Foto: Cortesía | Ana Cristina Enríquez

“Entonces hay de todo, desde jovencitas de 18 años, niñas que estudian, otras que trabajan y estudian, una señora casada y tiene dos hijos, entonces hay muchas historias entre las aspirantes interesadas en ganar la corona”, indicó.

¿Qué es lo que más te gusta de tu estado?

Esta es la pregunta que se les hizo a las concursantes para poder participar en esta competencia, dando una respuesta satisfactoria que les dio el pase para ser alguna de ellas la reina de la Feria Santa Rita.

Mary José: “Lo que más me gusta de nuestro Estado Grande es la variada y deliciosa gastronomía, el clima y sobre todo su gente que somos ¡valientes, nobles y leales!”.

Karen Vanessa: “Chihuahua cuenta con una gran cultura que lo hace destacar entre otros estados de la república; tiene una gran variedad de destinos turísticos con una gran belleza natural llena de historia y cultura”.

Valeria Estrada: “Lo que más me gusta de mi estado sin duda es la gente, las personas aquí son muy serviciales y siempre están dispuestas a ayudar a quien lo necesite”.

Diana Ivone: “Sin duda alguna es la pasión que brota del corazón de su gente, aquí se da el todo por el todo, se ve la belleza en la aridez de la tierra con las impresionantes dunas y la artesanía de Mata Ortiz”.

Nadhja Ortiz: “Me gusta mi estado porque está lleno de tradiciones y costumbres que nos caracterizan como chihuahuenses, la belleza de nuestros paisajes que no es comparable con otros”.

Arleth / Foto: Cortesía | Ana Cristina Enríquez

Arleth Jaqueline: “Me gusta mucho ya que es un mosaico de diversas expresiones, cuenta con mucha historia, cultura y bellezas naturales, además de ser caracterizada por su gente, buena, noble y leal”.

Fátima / Foto: Cortesía | Ana Cristina Enríquez

Fátima Lizbeth: “Sin duda alguna nuestra cultura, ya que contamos con culturas indígenas, rurales y de frontera que se reflejan a través de múltiples manifestaciones artísticas, festivas, gastronómicas y artesanales”.

Saira Judith: “La hospitalidad de su gente, la riqueza de talento y recursos que radica en nuestro estado. Somos el Estado Grande y no sólo por su tamaño, sino por todo lo que nos representa, hablar de Chihuahua es hablar de valentía, fuerza y perseverancia”.

Sharis Rodríguez: “Chihuahua es un estado rico en cultura, gastronomía, historia, paisajes hermosos y un sinfín de cosas más… pero lo que más me gusta es su gente, somos gente acogedora, servicial y buena”.

Arely / Foto: Cortesía | Ana Cristina Enríquez

Arely Martínez: “De mi estado me gusta su Sierra Tarahumara con unos paisajes preciosos, me encantan las costumbres que tenemos en nuestro queridísimo Chihuahua, y sobre todo la cultura que no dejamos morir”.

Victoria Jacquelin: “Lo que más me gusta de mi estado es la variedad de cultura que hay en él, la cantidad de municipios que tiene y la diversidad de áreas verdes que tienen en ellos, el enriquecimiento natural que no todos los estados lo tienen, además de los lugares turísticos con que cuenta y por eso y por más cosas es que me siento orgullosa de decir que soy chihuahuense”.

FRASE

“Fuimos muy inclusivos porque lo que estamos buscando no es una reina de belleza, sino una vocera que represente a la feria más grande del norte de México”: Ana Cristina Enríquez