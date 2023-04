Salvemos los Cerros emprende acciones para la restauración del Río Chuvíscar

Luis Andrés Rivera Levario, vocero del colectivo defensor del medio ambiente Salvemos los Cerros de Chihuahua, invitó a la difusión del posicionamiento de la comunidad ambiental sobre la problemática de contaminación del Río Chuvíscar, afluente icónico de la ciudad y el estado; este sábado 15 de abril a las 18:00 horas, en la Plaza Ni Una Más, también conocida como la Plaza del Ángel.

Luis Rivera, compartió que se expresará un posicionamiento oficial de SLC para decir cómo está la situación en todo el Río Chuvíscar, pedir firmas para las audiencias, las iniciativas ciudadanas, y escuchar también qué es lo que la gente aporte, ya que siempre se hace un diálogo muy interesante.

Además de la contaminación de fuente no comprobada hasta el momento, que ha dejado un importante número de peces sin vida en la presa Chuvíscar, también, hay un amparo contra las obras del Fideicomiso Municipal para el Cuidado del Agua, que están destruyendo el nacimiento del afluente, en los Ojos del Chuvíscar.

“Ese fideicomiso, ni siquiera está constituido como sujeto obligado, lo que es una violación a la Ley, no solo de Transparencia, sino también a la de Mejora Regulatoria. Están haciendo unas obras que destruyen el sitio arqueológico, y ya los tenemos demandados”, afirmó Luis Rivera.

En ese sentido, invitó a todas las personas que quieran aportar a la causa de la restauración del río Chuvíscar, para asistir este sábado en la plaza Ni Una Más.

“A pesar de toda esta contaminación, todavía hay en territorio, el río Chuvíscar, la Presa Chuvíscar, todavía tienen muchas maravillas, especies de aves migratorias, especies protegidas de flora y fauna, mucha historia, mucha belleza y no hay que dejar que la desesperanza nos gane, porque podemos hacer la diferencia y necesitamos que la gente estemos unida y alzando la voz”, expresó.

Acotó que SLC trabaja en presentar dos propuestas, una al gobierno federal y otra al gobierno municipal.

“Desde el año 2018 se hicieron los estudios para declarar el Parque Estatal Tres Presas, que incluye la presa Chuvíscar, El Rejón y Chihuahua; pero como ha pasado con otras áreas, como el Cerro Grande, no hubo avance en este tema. El año pasado, se realizó un exhorto en el Congreso, para declarar el Río Chuvíscar como zona de protección hidrológica, que es una modalidad de Área Natural Protegida, sin embargo, a nivel estatal no hay avances, ni a nivel municipal, se lavan las manos al decir que es de otra categoría, ellos no tienen injerencia; pero aunque fuera federal, porque en Majalca hay concurrencia de los tres órdenes de gobierno, incluso con presupuesto y programas. Nada más es una cuestión de falta de voluntad política”, señaló.

Expresó que por lo anterior, se han entablado una serie de pláticas con vecinos de El Rejón, El Reliz y zonas cercanas a la presa Chuvíscar, para que solicitar una audiencia y busquemos que se declare un Área Natural Protegida Municipal, que puede ser en las modalidades de Paisaje Protegido o Parque Urbano.

“El fideicomiso del Parque Metropolitano Tres Presas, hemos visto que tiene un manejo opaco de sus cuentas, y que no ha sido efectivo, no tiene enfoque de conservación y protección ambiental. Creemos que no está funcionando claramente y necesitamos tomar medidas más contundentes”, sostuvo Rivera Levario.

Respecto a la solicitud al Gobierno Federal, es para que intervenga para declarar un área de restauración ecológica, que es un modelo que no se ha aplicado en Chihuahua, y en otras partes del país, son como áreas naturales protegidas, pero con un enfoque de restauración.

Así mismo, se refirió a las publicaciones que se han realizado a través de esta Casa Editora, sobre la contaminación del río Chuvíscar.

“Sobre el diálogo que hemos sostenido con Bafar a través de El Heraldo, la denuncia que hicimos no fue mediática, fue formal. Y estuvo sustentada por un estudio científico del único laboratorio que tiene certificado para poder analizar las descargas, según la Norma 001, de Conagua, que es descargas de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales. El agua que fue descargada de 2018 a 2021, dejó una gran cantidad de residuos que quedan estancados ahí en la presa, por la cantidad de azolve que tiene. No podemos descartar todavía; sí puede ser una razón de contaminación los residuos que quedaron de tres años acumulados”, dijo.

Luis Rivera mencionó que también hay otras descargas en el río, por ejemplo, una empacadora ganadera, que tiene una descarga mucho más chica, pero que también es importante. Y en la zona aledaña al andador, que está llena de ranchos, con asentamientos humanos y cría de diferentes tipos de ganados.

“Ya hay una denuncia por los peces muertos, ante Profepa, porque lo que se debe hacer es una investigación y determinar cuál es la fuente de contaminación. Si llegara ser Bafar responsable, sería por la contaminación acumulada, y no por descargas actuales”, finalizó.