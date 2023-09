Se manifiesta Sección 8 del SNTE por nombramiento del jefe de Educación Indígena

Alrededor de 800 profesoras y profesoras de distintos lugares del estado de Chihuahua, se reunieron en el exterior de las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, para protestar por irregularidades en el nombramiento del jefe del Departamento de Educación Indígena, por lo que se encuentran con pancartas y lonas, esperando una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio, que incluye el reconocimiento del profesor Marco Antonio Parra, quien cumple con los requerimientos de la convocatoria que se lanzó para elegir la designación.

José Nicolás Aragón Cuellar, secretario de Organización de la Sección 8 del SNTE, y coordinador de la Comisión Negociadora, explicó que, “Estamos aquí plantados en las oficinas de Servicios Educativos, y aquí permaneceremos hasta que nos den respuesta a un pliego de demandas que vamos a entregar. Me acompaña el profesor Jorge Amézquita, supervisor de la zona de El Vergel, quien es profesor indígena como parte del Comité y de la Comisión. La exigencia es que se dé cumplimiento a los acuerdos tomados en las distintas minutas que hemos llevado a cabo con Servicios Educativos, el principal objetivo es que se dé cumplimiento y posición al maestro Marco Antonio Parra González, como jefe del Departamento de Educación Indígena”, detalló el docente.

En ese sentido, manifestó que en la minuta de la reunión que se celebró el pasado 19 de junio, en las Salas A y B de SEECH, se definió que se iba a hacer una convocatoria vía estructura; y se plasmaron seis criterios para poder llevar a cabo el proceso: en el primer criterio en el que fueron muy enfáticos era que el compañero tenía que pertenecer al nivel, que fuera empático, que lo conocieran, que supiera dar respuestas y soluciones a las problemáticas.

Nicolás Aragón detalló que se inscribió una docente que no pertenece al nivel, y es a quien reconocen como presunta ganadora, de nombre Lucía Olivas. A raíz de esa decisión, durante el mes de agosto se celebraron distintas reuniones, de las que se llegó a la conclusión que se respetara la convocatoria y los seis criterios ahí establecidos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Haciendo esto, queda la doctora Lucía fuera de la situación, porque ella no pertenece al nivel. En el primer lugar quedó la maestra Noelia, jefa de Sector; en segundo lugar el maestro Marco Antonio Parra; seis compañeros fueron prioritarios, todos con posibilidades de asumir el nombramiento. La maestra Noelia por cuestiones personales decidió no tomar el lugar, y queda el maestro Marco. Se quedó en que el 1 de septiembre se le iba a dar a él posición de su nombramiento; sin embargo, hasta la fecha no lo hemos logrado”, detalló el profesor Nicolás.

Posteriormente, el pasado lunes pasado, 4 de septiembre, acudieron a Servicios Educativos, el Comité integrado del nivel, al cual pertenece el jefe del sector, supervisores, la secretaria de Conflictos, Nubia González, de la Sección 8 del SNTE y la Comisión Negociadora, para exigir que se diera cumplimiento al nombramiento del maestro Parra.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“La maestra Ana Celia Fuentes dice que no es posible, por una queja interpuesta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos manifestamos, de aquí nos retiramos a Palacio de Gobierno, donde nos recibe el subsecretario González Luna, nos dan la lectura de la queja por indicación de los subsecretario, la maestra Ana Celia da lectura a la queja y luego la respuesta que da el maestro Héctor González a la queja en la cual argumenta no podrán el nombramiento al compañero, porque la recomendación dice que se dicten medidas cautelares, en lo que se hace la investigación. Y vaya sorpresa, que la licenciada Paola de Derechos Humanos que lleva, esta queja nos comenta, que nada tiene que ver la recomendación que emiten ellos de las medidas cautelares, con que la doctora permanezca o no en el puesto. Que la recomendación no va en ese sentido”, afirmó.

Por todo lo anterior, acudieron a plantarse en el exterior de las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, sobre la calle Antonio de Montes, donde aseveró que permanecerán con las oficinas tomadas, hasta que se dé respuesta al pliego petitorio.

Estando en el lugar, arribó Ana Celia Fuentes con intenciones de provocar, que se suma a las inconformidades de no atender a los maestros que exponen su queja, retrasar trámites, entre otras irregularidades, provocaron que los manifestantes exigieran su destitución.

“Consideramos que aproximadamente estarán aquí entre unos 800, quizás mil maestros, que vienen de las distintas regiones de Guadalupe y Calvo, Creel, Bahuichivo, y los compañeros de aquí de Chihuahua, dónde están concentradas en las escuelas de educación indígena federalizadas en el Estado”, explicó.

Para concluir, manifestó que están dispuestos a quedarse en el lugar, hasta tener respuesta a las demandas del pliego, que es el nombramiento inmediato del maestro Marco Antonio Parra González, que le permitan a él elegir proponer su equipo y la destitución de la maestra Ana Celia Fuentes, porque como directora del nivel, estaría entorpeciendo el trabajo.