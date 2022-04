Se reúne Adrián LeBarón con comisionada de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Adrián LeBarón fue recibido por Martha Yuriria Rodríguez Estrada titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le asignaron un nuevo asesor jurídico.

En entrevista vía telefónica con El Heraldo de Chihuahua explicó que la reunión con la CEAV la solicitó por escrito luego de que se le retiró su asesora jurídica quien le apoyaba en la lucha para acceder a la justicia tras la masacre perpetrada a su familia en el mes de noviembre de 2019.

“Ya tengo asesor y estoy listo para la audiencia del próximo 7 de abril”, dijo que será la audiencia inicial de un presunto implicado en el homicidio de su hija Rhonita y sus familiares.

Consideró muy fructífera la reunión en la instancia federal, ya que incluso le presentaron a los coordinadores de cada área que integran la CEAV, entre ellos el de reparación de daño.

“Me ayudarán para que en todas las carpetas de investigación se me reconozca como víctima”, declaró Adrián ya que solo tiene acceso a 6 carpetas, pero hay otras 23 a las que no puede acceder para revisión. “En estas 23 carpetas no puedo coadyuvar y hay que dejar a la FGR que haga sola el trabajo”.

Adrián señaló que existe un amparo en proceso, sin embargo no se ha dado una resolución para que pueda acceder a las otras carpetas, “Estoy a merced de un juez”.

En su visita al centro del país, acompañado de Julián LeBarón aprovecharon para acudir al a la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF a fin de que se les reconozca su personalidad jurídica colectiva y como un pueblo que forma parte del patrimonio pluricultural y multiétnico de México.

Viajaron a la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con algunos magistrados ante quienes expusieron que su intención de reconocimiento va más allá de un autogobierno, es un esfuerzo de reconocimiento cultural y un medio de protección para el pueblo de LeBarón.

“Es sabernos y sentirnos seguros, es regirnos por nuestros usos y costumbres donde sabemos que podemos dejar un vehículo abierto por una o dos semanas afuera de nuestra casa o de la tienda a la que vayamos y saber que nadie, por lo valores con los que criamos, será capaz de siquiera meter mano para robar”.

Señaló que son una comunidad que siempre ha sido solidaria y que arropa a las víctimas, “Solo queremos que nos entiendan y nos atiendan como comunidad”.

Los LeBarón resaltaron que si bien tienen ascendencia estadounidense, también la tienen indígena, por lo que son mexicanos como cualquier otro.

“Nosotros somos un pueblo trabajador, procuramos apoyar a todo aquel que tenga la intención real de progresar, crecer y sobre todo respetar mutuamente”.

Además mencionó que la comunidad ha nacido autodeterminada, solo buscan que se dé la declaratoria para la formalización de su situación jurídica.

