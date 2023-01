Se suman quejas por falta de pago a adultos mayores contra Bienestar

Los ciudadanos Rosa Isela Meléndez y Lorenzo González, denunciaron que la Delegación del Bienestar en Chihuahua, los volvió a engañar en relación a los pagos de sus pensiones para el Adulto Mayor del Gobierno Federal.

También te puede interesar: Abre SFP investigación por supuestos desvíos en el Bienestar Chihuahua

Ambos beneficiarios de dicho programa, explicaron que tras la publicación realizada por El Heraldo de Chihuahua del pasado 21 de enero, en donde se hizo público el proceso de investigación que mantiene la Secretaría de la Función Pública Federal en contra del delegado Juan Carlos Loera y del delegado regional Marcelino Gómez, la dependencia federal entabló comunicación con los dos ciudadanos.

Rosa Isela y Lorenzo González, explicaron que el motivo de la denuncia que está en manos de la Función Pública, contempla sus testimonios en donde se quejan de que no les pagaron algunos de los bimestres que les correspondían.

Tras la publicación del Heraldo de Chihuahua, se les comunicó que sus pagos ya estaban listo y que se había tratado de un error, por lo que fueron citados para este jueves 26 de enero, sin embargo, al llegar a la delegación, se les informó que no se les podría realizar ese pago, sin que les fuera explicado el motivo.

Rosa Isela y Lorenzo González denuncian a la Secretaría de Bienestar por la falta de pago de sus pensiones por ser adultos mayores/ Foto: Fernando Reyes | El Heraldo de Chihuahua

Sobre esto, el señor Lorenzo González, manifestó sentirse triste y decepcionado, pues cuando se decidió a denunciar el presunto fraude del que fue víctima por parte de los titulares del Bienestar, quienes le han dado largas para entregarle sus pagos aún y cuando forma parte del padrón de beneficiarios, fuera engañado de esa manera.

Comentó que se le citó para sobresanar lo que había ocurrido pero que al final del día no se le solucionó nada.

“Gente como yo somos miles de personas, necesitamos ese apoyo, espero que se pueda lograr, yo entregué mi credencial, mi número de registro del Bienestar, quiero seguir adelante”, comentó el señor Lorenzo.

Chihuahua Adultos mayores esperan a la intemperie y por más de dos horas al personal de Bienestar

Por su parte, la señora Rosa Isla, explicó que ha tenido varios problemas, no sólo con los pagos, sino que la servidora pública identificada como Malena Armendáriz, la ha tratado muy mal en diferentes ocasiones.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Me mandaron llamar y no hubo nada, pero anteriormente la señora Malena siempre que llego nomas me dice que no ha llegado el pago y que no ha llegado el pago, pero nunca me dicen por qué; a mí me gusta cómo trabaja este presidente (López Obrador), pero la gente que tiene trabajando aquí deja mucho que desear”, manifestó la ciudadana.