Sentencia de Campo Algodonero fue posible por la mayoría de mujeres: Magistrada

La magistrada chihuahuense Rosa María Álvarez González, quien fungió como jueza AD HOC en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso del Campo Algodonero, dijo que dicha sentencia fue lograda pues en su mayoría fueron mujeres las que tomaron la decisión: cuatro mujeres y dos hombres.

Lo anterior, se vertió en una plática que organizó el Poder Judicial a través de su Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, en el marco del 25 de Noviembre, en Ciudad Juárez.

Rosa María Álvarez, explicó que esta sentencia es la primera condenatoria contra México y fue llevada de la mano de varias juezas, incluida ella, como Jueza AD HOC.

”Éramos cuatro mujeres contra dos hombres. Mayoría mujeres y eso creo que influyó en la resolución, pese a ser muy criticada por los puristas por tratarse de una sentencia larga y ominosa, finalmente eso fue lo que le dio cuerpo y permitió ver el contexto social de Ciudad Juárez", comentó.

Rosa María Álvarez González, magistrada / Fotos: cortesía | TSJE

En conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Tribunal convocó a la ponencia ”Reflexiones sobre la Sentencia de Campo Algodonero" impartida por Rosa María Álvarez González.

La ponente, es licenciada en Derecho por la Universidad de Chihuahua, con Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Nápoles, Italia y ha sido condecorada con el Premio Nacional de los Derechos Humanos por su trabajo humanístico y social.

Fue jueza AD HOC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso "González y Otras (Campo Algodonero) versus México", experiencia que compartió ante magistradas y magistrados, alumnado de la UACJ y público en general.

Fotos: cortesía | TSJE

En su participación, expuso los datos más relevantes relacionados con las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez ocurridos desde 1993, así como las inconsistencias que se presentaron durante las investigaciones para lograr dar con los responsables.

Al hacer un recuento histórico de los sucesos que lastimaron a Ciudad Juárez durante más de una década, destacó que finalmente, en 2009 se logró la sentencia que se conoce como "Campo Algodonero" por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que rompió paradigmas para México en materia de justicia, debido a que se establecieron directrices para identificar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género.

Rosa María Álvarez González, cerró su participación con la respuesta sobre el estatus de la sentencia al Campo Algodonero, la cual es en resumen, negativa, pues no se ha cumplido con la gran mayoría de los temas fundamentales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fotos: cortesía | TSJE

Finalmente, la magistrada presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Myriam Victoria Hernández Acosta, recordó el motivo por el cual el 25 de Noviembre, continúa siendo de vital importancia, pues a pesar de que hace ya veintidós años que se instituyó la fecha, se continúan sumando nombres a la cifra de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y que ha terminado en muerte solo por el hecho de ser mujeres.

”No hay mejor homenaje para esas mujeres que seguir luchando día a día contra el horror cotidiano, no dar tregua, no consentir la indiferencia entre nosotras mismas. No debemos perder el sentido de la angustia, ni el sobresalto ante los casos de mujeres asesinadas", concluyó Hernández Acosta en su discurso, a la par de agradecer a la ponente por su destacada participación.

El Poder Judicial, entregó a Rosa María Álvarez González un reconocimiento por su valiosa participación en esta ponencia que alcanzó a los presentes con datos de gran importancia para continuar con la lucha.

Estuvieron presentes Santos Alonso Morales, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración en representación del rector de la UACJ, Minerva Correa consejera presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, magistradas y magistrados civiles y penales, así como invitados especiales.