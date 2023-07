Sextorsionadores ofrecen 980 dólares por fotos para enganchar a sus víctimas en redes sociales

Para enganchar a sus víctimas con la nueva variante de sextorsión de la que alertó ayer la Policía Cibernética Municipal a través de El Heraldo de Chihuahua, los delincuentes les ofrecen entre 6 mil 500 y 8 mil 500 pesos por fotos explícitas y 4 mil 500 pesos por videollamada. Ese modus operandi se detectó en una cuenta de redes sociales con el nombre Thiago Canavris.

El defraudador en su perfil se describe como un supuesto estudiante de Medicina de la Northwestern University, asegura trabajar en el área de marketing y publicidad de la marca Forever21, desde Chicago, Illinois.

En capturas de pantalla proporcionadas por la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se lee que invita a una de las víctimas para entrar a un supuesto proyecto de temporada de la marca Forever 21. Así mismo, se aprecia cómo mezcla el trato al referirse a la víctima alternando “usted” con trato de “tú”, como si mezclara textos de diferentes escritos.

Foto: Captura de pantalla cortesía de la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Este proyecto consiste en que usted promocionaría y auspiciaría los atuendos de nuestra marca a través de tus plataformas de redes sociales activas, debido a que semanalmente te vamos a ir entregando los conjuntos de atuendos completos. Además, el beneficio que obtendrás por realizar este proyecto en esta temporada, usted mensualmente estaría ganando $980.00 dólares (sic)”, escribió.

Otro de los ofrecimientos que detectó la Policía Cibernética es en torno al pago de una cantidad de dinero para que la víctima tome fotos de sus piernas, pies y abdomen durante una videollamada con una duración de cinco minutos.

“Durante la llamada te pago, te ofrezco 4500 pesos y si te rifas y así te acompleto los 6500 y al final ya me mandas unas 10 fotos y más lo de tu wishlist para que te compre cosas que quieras y metas cosas que en futuras uses y me vendas, te compraría contenido cada 15 o 20 días. Ya en calor así te ofrezco 8 mil pesos (sic)”, le dijo a la joven y para generar confianza le pidió el número de cuenta para hacer los depósitos.

En al menos siete casos que fueron documentados por la DSPM, una vez que las afectadas accedieron, el extorsionador usó las imágenes para chantajearlas, bajo la amenaza de difundirlas.

Foto: Captura de pantalla cortesía de la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua

Padres, pendientes: Alcalde

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, alertó a la población a no caer en esta nueva modalidad de fraude y sextorsión, en la que se engancha a las personas a través de redes sociales, ofreciendo trabajo de modelaje por pagos atractivos.

Chihuahua Evita ser víctima de extorsiones sexuales, como el 'sexting', con estas medidas

“Es bien importante que como padres de familia estemos muy al pendiente de las redes sociales de nuestros hijos e hijas, en lo general, particularmente de nuestras hijas entre 17 y 26 años, que es el rango de edad en el que más tratan de engancharlas, utilizando esta estrategia de quererlas promover como modelos, para que modelen algún cierto tipo de ropa, luego hacen la grabación intentan extorsionarlas, para tratar de obtener dinero o alguna otra situación”, alertó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese sentido, recomendó tener mucha prudencia a los jóvenes, ya que no se sabe realmente quién está del otro lado de la red social, si realmente es la persona con la que tiene su foto de perfil y con la que se está contactando. O realmente, es otro tipo de persona, o de redes de trata.

“Es importante que no demos nada de información a través de las redes sociales e investiguemos la situación. Nosotros tenemos identificado a través de la Policía Cibernética, algunas páginas de estas. Llamen al 072, investiguen o denuncien los hechos, y esto nos va a permitir cerrar la brecha a la comisión de este tipo de delitos”, finalizó.