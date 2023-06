Si no me postula Morena, no participaremos en la elección: Fermín Ordoñez

Rafael Espino, Miguel De La Torre y Fermín Ordóñez son de las posibles opciones de Morena para contender por la presidencia municipal de Chihuahua

Foto: Comunicación | Fermín Ordóñez

El político Fermín Ordóñez, detalló que “si no fuéramos postulados por el partido Morena en la capital para la presidencia municipal o para cualquier otro cargo de elección popular simplemente no participaríamos en la elección”. Esto, luego de que la casa encuestadora Rubrum diera a conocer que, entre Rafael Espino, Miguel De La Torre y Fermín Ordóñez, este último es quien mejor se perfila para contender por Morena a la presidencia municipal de Chihuahua. En ese sentido, Ordóñez recordó que este tipo de mediciones se realizan previo al proceso electoral a fin de que los partidos políticos puedan identificar los mejores perfiles que pueden contender a los diversos cargos de elección popular. Además, expresó ser muy respetuoso de esas encuestas y agradeció el que se le tome en cuenta; sin embargo, enfatizó que no depende de los actores políticos obtener esa postulación, sino de las dirigencias estatales y nacionales de cada fuerza política, pues son ellos quienes a final de cuentas definen a los candidatos. Pese a ello, dejó en claro que “no nos desagradaría participar en ese cargo de elección popular por el partido Morena”, tan es así que aseveró que, si no es con ellos, no contenderá con ninguna otra fuerza política, por lo que se sumará a la campaña de algún candidato. ➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter! Recordó que en las elecciones pasadas intentó postularse de manera independiente, pero al no cumplir con un requisito que se establece en los ordenamientos del IEE, no le fue posible. En esta ocasión, comentó que sí lo han considerado como una segunda opción, pero no están plenamente convencidos de ello él y su equipo, “es mejor ser postulado por un instituto político”. Subrayó que se encuentran analizando todas las opciones, pero hizo hincapié en que aún no son tiempos de definir a los candidatos; asimismo, detalló que aún no se ha definido nada con Morena. Y es que hace meses entabló un diálogo con la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, en donde ella le comentó el interés que tienen de que se una a las filas del partido para contender en el 2024, pero recalcó que “no hay todavía algo concreto”.

