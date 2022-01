“Son sólo distractores”: Chaparro, ante carta de exgobernador

“Yo siempre he dicho que todo ese lio de César Horacio, Corral, Maru, nómina secreta son puros distractores, así como el tema del juez que se dejó manipular”, declaró Martin Chaparro Payán, presidente estatal de Morena, al ser abordado sobre la carta que envió Cesar D.J a Javier Corral donde critica de la forma de combatir la corrupción de este último.

El entrevistado resaltó que todo lo anterior es “puro circo que le están dando al electorado chihuahuense para que no se esté pendiente de lo que realmente están haciendo, que es metiendo las manos a nuestros bolsillos”.

Lo anterior –apuntó, “al aprobar presupuestos que no están al alcance de la ciudadanía, tras venir sorteando una pandemia donde la gente no tiene los recursos para solventar los excesos que han tenido todos los gobiernos incluido el de Cesar, y los que le siguieron”.

Afirmó que lo único que han hecho los últimos gobiernos estatales es endeudar al estado, en lugar de resolver problemáticas. “Este gobierno debió haber llegado apretándose el cinturón; Maru Campos debió haberse apretado el cinturón en lugar de andar aumentando impuestos”, refirió.

Asimismo, destacó que desde Morena no van a quitar el dedo del renglón en que todo lo que están haciendo son solamente distractores. “En realidad hay mucha irresponsabilidad de todos los gobiernos, no solo el de César, sino también los dos del PAN que le siguieron. Entonces Creemos nosotros que no hay voluntad de hacer cosas en beneficio de la ciudadanía”, abundó.