Suicidios aumentaron con la pandemia y la cifra se mantiene elevada

Durante los años de pandemia los casos de suicidio en el estado tuvieron picos de entre el 32% y el 43% en comparación con años anteriores, tendencia que permanece este 2023 cuando se registran 309 personas que han terminado con su vida, de acuerdo con el estudio “Defunciones Registradas por Suicidio" que documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según las cifras ofrecidas por el Inegi, para el año de 2019 ocurrieron 400 suicidios y al año siguiente el número se disparó 35 por ciento, con 541 casos. La tendencia durante toda la contingencia sanitaria por Covid-19 permaneció con esos estándares, ya que en 2021 se registraron 572 y en 2022 fueron 528.

En todos los años referidos, este tipo de muertes fueron consumadas en primer lugar por ahorcamiento, estrangulación o sofocación; en segundo lugar, por disparo de arma de fuego; y en tercer lugar, por envenenamiento. En cuarto lugar se establecen "otras causas" no definidas.

Cabe señalar que mil 425 hombres se quitaron la vida entre 2019 y 2022, contra 399 mujeres, es decir, hubo 350 por ciento más suicidios en varones.

Especialistas enfatizan la importancia de estar atentos a las señales de aquellos que podrían estar enfrentando pensamientos suicidas. Asimismo, resaltan la relevancia de fomentar una vida espiritual sólida y relaciones familiares fuertes como estrategias preventivas. Además, mencionan que influencias externas negativas, como el uso de sustancias, pueden incrementar la vulnerabilidad de una persona.

En esta línea, se hace hincapié en tres aspectos esenciales para abordar esta cuestión: el ámbito social, el familiar y el institucional. Destacan la importancia de fortalecer los lazos familiares y detectar tempranamente señales de vulnerabilidad como medidas clave para la prevención.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Chihuahua Aumentan 30% consultas por depresión entre jóvenes en Chihuahua

Suicidios son multifactoriales, no son cobardes o valientes: especialista

Ante el incremento constante en la entidad del suicidio, que pasó de alrededor de 400 a más de 570 en un lapso de tres años, el psicólogo Rodolfo Marmolejo explicó que cada uno de los casos pueden ser multifactorial, es decir que en algunos casos se puede llegar a este punto por cuestiones sentimentales, económicas, de superación y otras cuestiones más.

"Una de las cosas que es conveniente tener presente, es el sentido de que la persona suicida no es cobarde, la persona suicida no es valiente, toda persona expuesta o propensa a cometer suicidio, es por motivo multifactorial" explicó.

Argumentó que en lo que a una persona no le afecta nada una situación, a otra persona le cae totalmente una crisis con todo el peso, que es parte del desarrollo de cada persona de los recursos de afrontamiento que se ven obnubilados o se ven afectados y no alcanza a afrontar sus problemáticas "lo que le agobia de manera adecuada de tal manera, de tal forma que el suicidio lo ve como la solución, como ser libre, entonces para olvidarse del problema pues para salirse del problema cometen esta acción".

Psicólogo Rodolfo Marmolejo / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

"Se mata para salirse del problema ya lo ve como eso, como una salida, como una solución, por eso es que la persona suicida fragua planea suicidio, la mayoría no es un asunto rápido, por lo general no es un asunto de un arrebato, es un asunto, de ir disminuyendo su capacidad de afrontamiento es un asunto de planeación", compartió el psicólogo.

El especialista en la materia dijo que las personas con este pensamiento pueden estar en la mesa de su casa con su familia y guardar silencio y se imagina cómo van a estar sin él, piensa que van a vivir sin él, estos van a seguir sin mí van a estar bien, van a estar bien y es como va fraguando su poco a poco su manera, así lo va a ir determinando lo va a reafirmando ya como una solución.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Rodolfo Marmolejo dijo que desde niños la dinámica familiar se ve fortalecida, su autoestima, su seguridad hay dinámicas familiares generadoras de personas que hacen bullying y hay dinámicas familiares generadoras de víctimas de bullying, entonces cuando aquellos padres se empoderan a su hijo a su hija "usted también, usted pegue, usted no se deje, usted está creando recursos de afrontamiento de las maneras de afrontar recursos es en el sentido de las formas de afrontar las situaciones que les resultan adversas o estresantes y esos son el resultado de todo el desarrollo de vida".

Recordó una frase que dice que como se vive, se envejece y como se envejece, se muere y por ello es que como se va desarrollando así va a ir envejeciendo, y así va a morir a menos que por supuesto reciba apoyo pida apoyo y reciba un apoyo conveniente, por ejemplo, en el caso de las personas con esta tendencia, pues de suicidio no comúnmente piden ese auxilio, o les es complicado.

"Bueno, se pide el auxilio. El asunto es captar el mensaje de esa solicitud, la persona empieza con una ensimismamiento con eso empieza de una manera introvertida, es silenciosa, esos aislamientos o ese enojo continuo" abundó.

El psicólogo dijo que todo y contra todos puede ser algunas señales que pueden motivar a escuchar a la persona que tenemos al lado, a sugerirle dos cosas, una que se active una vida espiritual real que considere a Dios en su vida. Sí, esa es la esperanza que se tiene o bien que pida apoyo psicológico.

Consideró que quien intenta pero no logra suicidarse, hay un alto porcentaje de posibilidades de que lo vuelva a intentar si no es atendida y apoyada la persona y otra vez en cuanto a los motivos, "repito es un asunto de sus recursos y afrontamiento y lo que le causa conflicto, pues puede ser multi es multifactorial, o sea, lo que alguien le conflictúa a otro ni le afecta a poco, por eso se mató, sí, pues para él fue suficiente".

"Toda persona ordinaria, sin necesidad de ser especialista o psicólogo identifica, como los jóvenes, todo lo quieren para ya, todo lo quieren para ahora, para ayer, como que su desarrollo no está muy concentrado, no consideran, el asunto de la espera de los de los tiempos del esforzarse del aplicarse, si lo lo quieren ya lo quieren a la inmediatez, cuando las cosas no son a la inmediatez, por lo general no son a la inmediatez, ni en el tiempo ni en la forma", aseguran

Agregó que los recursos de afrontamiento ante lo que le resulta frustrante o adverso, es lo que los bloquea, lo que los conflictúa y como se dice de manera coloquial, se le cierra el mundo y asegura que sus recursos de afrontamiento se ven obligados.

"Entonces, pues como no logró, esto no se verá esto no puedo tener esto y se consideran frustrados o fracasados y eso los lleva a las decisiones equivocadas por el rango de edad no sabemos por el rango de edad. Comienzan la frustración a frustrarse, sí, este asunto de los motivos emocionales de relaciones afectivas, de relaciones amorosas. Realmente sí, es probable que sea que pegue más en la juventud, pero nos hemos dado cuenta de personas mayores de mayor edad que se suicidan" agregó.

Refirió que todo lo que atente contra la vida de la persona se encuadra como suicidio, ejemplificado que todo lo que atente contra la vida de la persona es suicida, correr acceso de velocidad en áreas no permitidas, fumar, también está atentando contra su vida, el alcoholismo, todo lo malo que poco a poco nos quita esperanza de vida.

De igual forma el psicólogo, dijo que algunos de los perfiles para poder identificar a las persona, son algunas características, como ser muy aprensiva, luego se pone nerviosa, luego cae en crisis, luego se enoja, "todo eso esas actitudes podemos considerar por eso repito la conveniencia de sugerir la psicología".

Policiaca Hombre se quita la vida en la colonia Punta Oriente

Rodolfo Marmolejo habló sobre la vulnerabilidad de la personalidad que se ve influenciada en ocasiones por elementos externos nocivos, como el uso de drogas y alcohol, para encontrar alegría, paz o diversión y destaca la importancia de abordar esta problemática desde tres aspectos: social, familiar y de autoridades.

Mencionó que fortalecer las relaciones de pareja y la dinámica familiar es crucial para prevenir esta vulnerabilidad. También se discute cómo el contexto socioeconómico y las influencias sociales pueden contribuir a esta vulnerabilidad, aunque no son determinantes. Se enfatiza que es una decisión personal y que la dinámica familiar puede influir en la normalización del suicidio.

Además, aseguró que el tema del impacto en la familia de las personas suicidas, donde se experimentan sentimientos de culpa, vergüenza y preocupación por la posibilidad de que el suicidio se normalice dentro de la familia.

Menciona que esta situación puede dejar una puerta abierta para considerar el suicidio como una opción en momentos de conflicto y aseguró que los familiares no deben cargar con la culpa, ya que el suicidio es una decisión personal y que cada individuo enfrenta su propio proceso en relación a ello.

Con información de: Velvet González | El Heraldo de Chihuahua