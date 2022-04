Tras cuatro meses de la detención de “El R7” aplazan su audiencia hasta junio

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR), realizó la detención de Rubén Armando H.O. “El R7” o “El Calva” en el mes de diciembre de 2021, al momento no se ha llevado a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del presunto responsable de haber participado en la masacre de la familia LeBarón, ocurrida en noviembre de 2019.

Así lo dio a conocer el activista y representante de la familia, Adrián LeBarón, quien explicó que el pasado 8 de abril, se volvió a posponer la audiencia por tercera ocasión y ahora fijaron la misma para el mes de junio, que se traduce en seis meses en que no se ha llevado ante un juez al presunto responsable.

El presunto responsable se identificó ante las autoridades federales, como el presunto “comandante”, que es el encargado de ser el responsable de tener a varios pistoleros a su cargo, además de que fue relacionado con el grupo criminal del Cartel de Juárez en el estado de Chihuahua.

Por segunda vez se aplaza la audiencia con el R7, quien al parecer era el comandante de patrulla del grupo de criminales que masacraron a mi familia.



No me dieron mayores motivos para diferirla, solo que será hasta junio.



No sé tiene respeto por hacer cumplir la ley a tiempo. pic.twitter.com/vrb9gyg1fE — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) April 9, 2022

“No me dieron mayores motivos para diferirla, solo que será hasta junio, es increíble como no se tiene respeto por hacer cumplir las leyes a tiempo, no entiendo el motivo, por eso la justicia es tan lenta y las victimas necesitamos que se respeten los tiempos de los proceso penales” comentó Adrián LeBarón.